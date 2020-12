Hier, ce sont les travailleurs qui ont observé un rassemblement devant un rectorat fermé par les étudiants depuis quelques jours. Les premiers réclament l'ouverture des bureaux pour entamer le travail, alors que les seconds refusent de mettre un terme à leur action avec tous les moyens dont ils disposent. La semaine dernière, les travailleurs ont, dans une déclaration, affirmé que ceux qui ont fermé le rectorat ne sont qu'une poignée de 10 étudiants. Après une tentative d'ouvrir les bureaux, les étudiants les ont fait sortir manu militari.

En effet, l'action des travailleurs intervient quelques jours après la fermeture du rectorat par les étudiants. Dans une déclaration du syndicat Snapap, les travailleurs demandent aux étudiants de mettre un terme à leur action afin de permettre à l'administration de travailler surtout en cette période de rentrée. De leur côté, les représentants des travailleurs refusent catégoriquement d'ouvrir les portes du bloc administratif, considérant qu'«il n'y a rien qui se fait pour le bien des étudiants».

En fait, ce blocage est plus le résultat d'un laisser-aller qui a duré longtemps, qu'à l'action des étudiants. Depuis quelques années, l'université de Tizi Ouzou vit un malaise qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. Avant de fermer carrément le rectorat, les étudiants ont longtemps alerté sur l'insécurité qui règne dans les cités et les campus. Ders marches ont été organisées et des sit-in observés devant le siège de la wilaya pour appeler les pouvoirs publics à intervenir et mettre un terme au diktat des extras qui entrent et sortent dans l'impunité la plus totale.

Des étudiants ont été agressés par des délinquants au sein même des campus et des cités. La dégradation de la sécurité à l'université a même fait des victimes. Plusieurs étudiants ont été poignardés devant les portails. L'un d'eux avait, pour rappel, perdu la vie après une attaque au poignard. Cette situation a duré plusieurs années dans l'indifférence générale. À l'intérieur des cités et des réfectoires, les étudiants ont également déploré les conditions de vie difficiles. Le manque d'hygiène ainsi que la qualité de l'alimentation qui n'ont, à ce jour, connu aucune amélioration.

Toujours au chapitre du malaise, les deux années précédentes ont connu la montée au créneau de plusieurs catégories d'enseignants. Mais la plus spectaculaire et la plus dramatique est celle des enseignants vacataires qui n'ont pas perçu de salaire durant des années. Ces derniers réclament la régularisation de leurs postes de travail en organisant toutes sortes d'actions de protestation comme les marches et les rassemblements devant l'université et l'entrée du siège de la wilaya. Cette semaine, comme action, ces derniers ont décidé de retenir les notes d'examens pour contraindre l'administration à traiter leur situation.

Ainsi, l'université de Tizi Ouzou entame une année difficile non pas uniquement à cause de la pandémie du Covid-19, mais aussi en raison des conditions sociales des étudiants, des travailleurs et des enseignants. Toutes les catégories ont ainsi une raison de se plaindre, en attendant les solutions, qui tardent.