«L’université de Béjaïa a été sélectionnée avec huit autres établissements d’enseignement supérieur de la rive sud de la Méditerranée dans le cadre du programme international Safir mené à la faveur de la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations unies et de l’inclusion économique de la jeunesse », a indiqué un communiqué de presse de l’université Abderrahmane Mira, qui précise, que « cette sélection a été faite sur une liste de plus de 70 candidatures d’universités de pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ».

Le consortium international est piloté par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Il s’appuie sur l’expérience de plusieurs partenaires du pourtour méditerranéen, lit-on dans la même communiqué qui nous a été transmis par la cellule de communication. À ce titre, l’université de Béjaïa bénéficiera, à l’instar des autres universités sélectionnées, de l’accompagnement des partenaires de Safir pour : mettre en œuvre des activités qui leur permettront de renforcer leur gouvernance en matière de responsabilité sociale, créer ou renforcer des parcours de formation dédiés à l’entrepreneuriat social et aux ODD et enfin créer ou renforcer un incubateur universitaire pour accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets à impact social.

Qu’est-ce que le projet Safir? Cofinancé par l’Union européenne, le programme Safir s’inscrit dans le cadre des actions mises en place par l’Institut français en faveur des sociétés civiles étrangères et ce en partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie, CFI médias, le Lab’ess - Accélérateur d’innovation sociale, l’Arab NGO Network for Development et Bloom Emea - Entrepreneurship Everywhere.

Safir est un programme ambitieux en faveur de la jeunesse et des objectifs de développement durable dans

neuf pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie)... Il soutient plus de 1000 jeunes porteurs de projets à impact social, culturel et environnemental et la structuration d’un écosystème régional visant à accroître le dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Ce programme repose sur trois piliers. D’abord celui lié au soutien à plus de 1000 jeunes porteurs de projets, puis la structuration et le développement d’un réseau régional d’acteurs de l’accompagnement et enfin, la création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Safir se veut un espace qui donne à 1000 jeunes l’opportunité de transformer leurs sociétés en soutenant leurs projets associatifs et entrepreneuriaux en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable. En participant à Safir, les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé de leurs projets, d’un accompagnement méthodologique gratuit (idéation, incubation, accélération avec financement et/ou formations au plaidoyer) et d’une mise en réseau à l’échelle régionale. Ils défendront leur vision et leurs ambitions au sein d’espaces de discussion nationaux, régionaux et internationaux et profiteront de dynamiques de mise en réseau pour participer pleinement aux processus décisionnels.

C’est ainsi que le projet prévoit la création ou le renforcement de 18 espaces d’incubation et d’innovation accessibles à tous au sein de campus universitaires des pays d’intervention du projet. Ces espaces seront à la fois des lieux de transition entre les mondes universitaires et le marché du travail. Ils veilleront à renforcer les compétences des étudiants; favoriser des synergies entreprises-universités; sensibiliser le public aux enjeux des ODD permettant de toucher le plus grand nombre et de diffuser la culture citoyenne chez les étudiants futurs acteurs du développement.

À noter à la fin que le projet Safir s’étalera sur une durée de 4 ans, soit de mars 2020 jusqu’à février 2024.