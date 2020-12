L'université algérienne s'enrichit de 1000 professeurs de l'enseignement supérieur. La 44e session de la Commission nationale universitaire pour la promotion des maîtres de conférences qui a décidé de ces promotions, s'est basée sur des travaux réalisés par sept sous-commissions à travers lesquelles, il a été

observé un taux de passage au rang de professeur de l'ordre de 78%. Il est théoriquement entendu que cette 44e session de ladite Commission nationale soit une impulsion supplémentaire en faveur d'une progression du niveau de l'enseignement universitaire. Même si les universités algériennes ne figurent sur aucun classement mondial et lorsqu'elles y trouvent une place, c'est souvent dans les derniers rangs, elles n'en demeurent pas moins une fabrique de matière grise dans l'ensemble des disciplines.

On ne peut pas imaginer qu'une institution aussi fournie en énergie scientifique soit totalement stérile. D'ailleurs, il est établi internationalement que la proportion de génies dans une société est de l'ordre de 3%. Si l'on admet que la population universitaire dépasse le million et demi, l'on aboutit à un chiffre appréciable de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de cerveaux algériens prêts à faire avancer la science, l'économie, la littérature... en Algérie même. Mais force est de constater que l'on est encore très loin de cette proportion de «créateurs de richesse». Mais ce qui est certain, et les études citées plus haut l'attestent de manière indéniable, les dizaines de milliers de génies sont bel et bien parmi nous et l'on ne fait pas grand-chose pour leur permettre d'éclore. Il en est, parmi ces «Algériens d'exception», qui décident d'exercer leurs talents en Occident. Des noms prestigieux et connus de tous émergent de temps en temps dans leurs pays d'adoption, comme pour rappeler aux autorités nationales en charge de la promotion de la science, les ratés de leur politique de gestion d'une ressource humaine rare et très rentable pour la collectivité nationale.

Il est vrai, cependant, que l'Algérie n'est pas un cas unique dans le monde. La quasi-totalité des pays en développement ou sous-développés, voit les meilleurs trois pour cent de leur jeunesse faire le bonheur de sociétés déjà développées. Mais même si l'on partage ce malheur avec des dizaines d'autres pays, la situation de déperdition dont se distingue l'enseignement supérieur ne doit pas être vécue comme une fatalité. D'autant plus d'ailleurs qu'il existe un véritable consensus en Algérie sur le rôle stratégique du savoir pour assurer un développement économique et social du pays. Le président de la République qui n'a de cesse d'insister sur l'obligation d'une réforme de l'université algérienne illustre assez bien la préoccupation de l'autorité centrale du pays sur cette question précisément.

Mais ne peut-on pas tout de suite, avant de lancer la nouvelle et énième réforme de l'enseignement supérieur mettre en place un dispositif à même de donner aux génies l'opportunité de s'exprimer et donner la plus-value attendue dans pas mal de secteurs d'activités? La réponse est peut-être dans les actions que lancent certaines universités avec des entités économiques. La recherche appliquée avance dans notre pays, au regard des quelques protocoles signés entre les universités et les entreprises. Le dernier en date est celui ratifié par l'université de Tindouf pour la valorisation du gisement ferreux de Ghar Djebilet. Cette dynamique est intéressante, mais l'impression que l'on est à l'étape de l'échantillonnage saute aux yeux. L'on se demande pourquoi ce genre d'initiatives ne se multiplie pas pour toucher tout le pays et intéresser tout le tissu industriel. La réponse se trouve chez les bureaucrates qui sortent les statuts des universités pas encore autonomes et autres «bidules» administratifs qui paralysent les initiatives et font perdre au pays un temps précieux et des scientifiques formés à coups de millions de dinars.