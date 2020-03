Les responsables de l’université de Tizi Ouzou viennent d’annoncer que leur institution peut désormais effectuer le dépistage du coronavirus. Cette avancée scientifique qui tombe à point sera réalisée au niveau du laboratoire de la Faculté de médecine avec le personnel local. Le wali de Tizi Ouzou s’est rendu sur place pour encourager les médecins et également pour apporter les moyens nécessaires. Sur place les médecins ont expliqué qu’ils disposent de tout et ils n’attendent que le O.K. de l’Institut Pasteur. La nouvelle est de taille, vu que ce sera un véritable soulagement pour le CHU Mohamed Nédir qui ne sera plus contraint d’envoyer les échantillons à l’Institut Pasteur d’Alger et en attendre le retour.