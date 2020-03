Si on pouvait traduire littéralement, on dirait l’upcyclage : « Rien ne se perd, tout se transforme. » Décryptage de ce phénomène qui fait des émules en Algérie.

L’Expression : Voulez-vous bien nous présenter votre entreprise ?

Skander Salleb : Créée en 2017, l’Eurl Sas Trading est une entreprise à plusieurs domaines d’activités stratégiques, de communication et événementiel, spécialisée dans la promotion culturelle. Pour l’upcyclage, tout a commencé en voulant constituer un mobilier vintage, à base de tourets, de câble en bois récupéré et tabourets, pour un de nos événements. à l’époque, la demande et l’offre étaient quasi absentes. Nous avions dans un premier temps commencé par la fabrication de notre propre mobilier pour nos événements et nous avions remarqué que ce dernier intéressait vraiment les gens qui voulaient avoir le même. L’aventure de notre marque Upcyclage mobilier deco vintage est lancée et en 2019 est venue la consécration : nous avons été élus au top 15, lors du challenge organisé par Total Algérie (start-uper de l’année par Total) sur plus de 900 projets.

Concrètement, c’est quoi l’upcyclage ?

Concrètement, c’est l’art de donner une nouvelle vie à des objets qui devaient être jetés. C’est un concept écologique, mais qui offre un avantage de création sans limites. En français on appelle cela « surcyclage » c’est-à-dire donner une nouvelle vie haut de gamme, esthétique, à un objet qui ne l’a pas été dans sa première vie. Le produit aura un nouvel usage. Avec cette récente notion de valeur ajoutée apportée au produit final. L’upcyclage est une tendance qui favorise la créativité et privilégie les séries limitées. - rien ne se perd tout se transforme.

Certains observateurs affirment que l’upcyclage est mieux que le recyclage, voulez-vous nous expliquer pourquoi ?

à vrai dire ce sont deux mécanismes différents, le premier est un processus industriel et à grande échelle, c’est-à-dire que les objets nouveaux sont fabriqués en faisant intervenir un procédé de transformation industrielle, c’est-à-dire créer une nouvelle matière première. Mais l’upcycalge, c’est un message : cela nous fait comprendre que nos objets peuvent avoir une seconde vie. Ils nous poussent déjà à revoir notre façon de consommer et ils refusent catégoriquement toute forme de transformation industrielle. Ils ont aussi une dimension esthétique très importante. On pourrait presque la définir par: faire du beau avec du vieux. Et il est clair que les deux sont a encourager, puisqu’ils se rejoignent sur l’aspect écologique.

Le marché algérien est - il demandeur ?

Pour le marché algérien, dans l’absolu si on parle du marché de la déco, et home staging c’est-à-dire valorisation d’intérieur, le marché est saturé. Mais si on parle de l’intégration de l’upcyclage dans la décoration intérieure, il est clair que c’est un marché en pleine expansion avec de beaux jours devant lui. Et tout l’enjeu du volet marketing est là justement. C’est de faire valoriser les produits issus de l’upcyclage avec une stratégie de communication nouvelle. C’est un secteur où il faut être compétitif, et aussi créatif, on risque de tomber très vite dans la reproduction à grande échelle de produits déjà existants et le challenge principal, c’est cela, à savoir ne jamais faire deux fois la même chose. De plus, il faut plaire au consommateur qui sait ce qu’il veut, qui cherche de la nouveauté, qui veut consommer local « le made in Bladi » et tout ça un petit prix avec un rapport qualité/prix au top niveau. En clair, ce que je veux dire, c’est qu’il s’agit d’un marché complexe puisqu’il est nouveau et déjà en pleine expansion, à une vitesse fulgurante.

Quels sont vos objectifs : Nos objectifs, bien évidemment

faire connaître notre marque, upcyclage mobilier déco vintage. Surtout que nous avons déjà mis la barre haut avec le classement de « Start-uper de l’année, challenge total ».

En plus de vouloir travailler avec un grand nombre d’artistes possible, être une start-up innovante, c’est aussi la création d’emplois. Et nous voulons vraiment travailler avec les jeunes esprits créatifs, tels que les jeunes diplômés des beaux-arts, qui regorgent de talent, et manquent de débouchés professionnels.

Dans notre vision de l’upcyclage, il y a la dimension algérienne, c’est-à-dire la promotion de notre culture, nous voulons aussi faire de l’upcyclage une idée nationale et algérienne au sens propre du mot. C’est-à-dire artistique, culturelle, économique et enfin écologique.