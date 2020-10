Confirmant une adhésion forte au processus de l'amendement constitutionnel, les déclarations des animateurs de la campagne référendaire, se sont essentiellement articulés, à son

13e jour, autour de l'importance de mettre en place, à travers ce rendez-vous, les bases réelles pour concrétiser le changement, tant réclamé par le peuple.

Hadj Belghouti

(El Moustakbal) évoque les aspects positifs

Hadj Belghouti, représentant du président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Bélaïd, est longuement revenu lors de son intervention à partir de Sétif, sur les attentes de la société en matière de changement, expliquant que «le projet d'amendement constitutionnel soumis au référendum le 1er novembre prochain comporte de nombreux aspects positifs, dont le plus important est la restitution du pouvoir au peuple.

Le peuple algérien doit être conscient qu'en se rassemblant autour du nouveau projet de la Constitution et en y adhérant, il concrétisera une revendication que la génération post- indépendance a toujours réclamée». Et d'ajouter «cet amendement constitutionnel assurera la stabilité et la quiétude dans le pays à tous les niveaux, ce qui contribuera à atteindre le développement économique et social souhaité pour relancer le pays et le hisser au rang des pays forts et développés».

Nouria Hafsi (Unfa) confirme son adhésion au processus d'amendement

Foncièrement impliquée dans le combat pour le changement, l'Unfa a fait entendre son adhésion sans ambiguïté au processus de révision de la Constitution, à travers l'allocution de sa secrétaire générale, Nouria Hafsi, qui a déclaré à partir de Tipasa que «l'adhésion de l'Union des femmes algériennes à ce processus, n'est pas le fruit du hasard, ni une quête d'intérêts, mais elle émane plutôt, d'une conviction que cet amendement constitutionnel, auquel ont contribué de larges franges de la société, va constituer un véritable point de départ pour bâtir l'Algérie de demain, rêvée par les chouhada et les jeunes du Hirak. L'Unfa est convaincue, depuis le 22 février 2019, de l'impératif du changement, un changement pacifique et tranquille requérant la mise en place d'outils légaux. La nouvelle Constitution va dessiner les contours du changement espéré. Le projet d'amendement constitutionnel, soumis à référendum le 1er novembre prochain, va «instituer un nouvel Etat fier de son identité et ouvert sur le monde».

Talaïe El Hourriyet appelle ses militants à la participation

Le parti Talaïe El Hourriyet a décidé de participer au référendum sur l'amendement de la Constitution et appelé ses militants à «se fier à leur conscience lors du vote, tout en faisant prévaloir l'intérêt suprême du pays». Dans un communiqué sanctionnant la récente réunion de son bureau politique tenue dans le cadre de sa session ouverte, le parti a indiqué: «À la lumière des consultations menées à distance par le parti ayant concerné les structures et les militants de la base du parti, une tendance générale en faveur de la participation au référendum sur la révision constitutionnelle s'est avérée, avec une opinion relativement favorable à l'amendement constitutionnel.» En conséquence, ajoute le communiqué, le parti a décidé «d'interagir positivement avec la participation au référendum sur l'amendement de la constitution, d'appeler les militants à se rendre aux urnes et à se fier à leur conscience lors du vote, tout en faisant prévaloir l'intérêt suprême du pays».

Le commandant général des SMA appelle à voter «oui»

Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a appelé lundi dernier, à Batna, les citoyens à voter en masse le 1er novembre prochain en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Présidant le forum de wilaya de la société civile et de la jeunesse sur l'amendement de la Constitution, Hamzaoui a considéré que les Algériens doivent être «unis» et contribuer «au succès de cette étape qui constitue» le premier pas vers des réformes profondes auxquelles aspire le peuple algérien qui a réclamé dans le Hirak béni le changement et à opérer la rupture avec les anciennes pratiques». «Notre unité et notre cohésion», a-t-il ajouté, «doivent constituer notre slogan lors de ce rendez-vous durant lequel nous choisirons avec conviction et conscience ce qui servira l'intérêt du pays et nous soutiendrons l'union autour du projet de construire ‘‘l'Algérie Nouvelle''.»