Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé le Haut Conseil de Sécurité. Depuis son retour au pays après sa convalescence, il multiplie les réunions et des consultations. La situation politique et sécuritaire est délicate, c'est une situation d'urgence qui impose des attitudes et des démarches urgentes. Après avoir présidé la réunion de Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune s'est réuni avec les responsables dont la mission constitue une importance capitale dans la conjoncture actuelle que traverse le pays. Rien n'a filtré en matière d'enjeux sécuritaires qui se trament à nos frontières, hormis les aspects concernant la question économique, même si celle-ci constitue la pierre d'achoppement en termes de Sécurité nationale pour les nations qui aspirent à avoir un rôle prépondérant sur l'échiquier international. La réunion qui vient au point nommé, s'est axée sur «l'évaluation de la situation générale, notamment politique et économique, ainsi que les derniers développements dans l'environnement régional direct et international», a précisé le communiqué de la présidence de la République. Le volet économique a eu la part du lion dans cette réunion du Haut Conseil de Sécurité. Surtout que la crise sanitaire majeure a influé sur la vie économique et sociale. Dans ce sens, la réunion du HCS s'est focalisée sur «les points inscrits à l'ordre du jour, le président de la République a instruit la prise de toutes les mesures nécessaires à l'effet du soutien à une forte impulsion économique, notamment après la stagnation induite par la Covid-19 et la chute des prix du pétrole, et la mise en place d'un Plan d'encouragement et d'incitation en direction des producteurs en associant les secteurs, privé et public», et d'ajouter «je salue les efforts déployés pour la préservation de la stabilité générale dans un environnement régional tendu et très complexe», mentionne-t-on.

Dans le même sillage, le président de la République a insisté sur la vigilance au niveau de nos frontières au vu de ce qui se trame au niveau régional et notre voisinage.

À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a rappelé lors de la réunion du Haut Conseil de Sécurité que «le maintien de la vigilance à tous les niveaux afin de permettre à l'Algérie d'enclencher les étapes importantes à venir en adéquation avec les défis de l'année2021, à la lumières des développements inédits survenus récemment dans la région, et particulièrement dans l'espace régional voisin», souligne-t-on. La réunion du Haut Conseil de Sécurité vient dans une conjoncture très délicate, les effets de la pandémie de la Covid-19 sont drastiques sur l'économie nationale et le volet social. C'est dire que la Sécurité nationale est indissociable de l'économie, sa performance et sa compétitivité au plan national et international comme pourvoyeuse de sécurité et de richesse à la fois. La réunion se veut comme une sorte de message répondant à un contexte qui n'est pas du tout reluisant qui au plan économique et social qui au plan de la sécurité à nos frontières où la situation est en train de prendre une autre tournure sur le plan de la géopolitique régionale et internationale. Il est indéniable de jumeler les approches en matière de Sécurité nationale où le facteur économique devrait avoir la place de choix dans les politiques stratégiques qui font office d'une priorité majeure pour l'Etat. Le défi économique est la seule démarche en mesure de permettre au pays de sortir de sa léthargie globale et donner plus de force à la sécurité comme doctrine inséparable de la notion de la souveraineté.

La souveraineté économique est la mère de toutes les souverainetés et par ricochet, le pilier, voire la pierre angulaire de la Sécurité nationale. Le processus politique en cours que travers le pays est irréversible, cela engage tout un Etat et ses instituions pour réussir le challenge de la relance et du redéploiement économique comme matrice de la souveraineté et de la sécurité nationales.