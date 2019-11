Devant une plénière clairsemée, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a répondu hier aux remarques des membres du Conseil de la nation se rapportant au timing choisi pour l’élaboration de la loi controversée régissant les activités des hydrocarbures, à l’absence du développement et de l’emploi dans la région du Sud où se situent les champs pétroliers et gaziers ainsi qu’à la quasi-inexistence d’un programme de développement des énergies renouvelables…

Concernant son contenu local, il a indiqué qu’«en vertu de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, les entreprises nationales et étrangères seront, notamment obligées de former et d’employer les jeunes issus des localités du Sud du pays».

Dans ce contexte, le sénateur Mammar Ghazel a déploré «la politique du deux poids, deux mesures, adoptée par la Sonatrach quant au nombre de postes d’emploi offerts à Ghardaïa en comparaison avec les wilayas voisines». «En 2018, Ghardaïa a bénéficié de zéro emploi alors que les deux wilayas voisines ont obtenu respectivement 525 et 461 postes», a-t-il précisé. D’autres sénateurs, à l’exemple de Mahdaoui Elaïd, ont relevé le fait que «la fiscalité pétrolière ne bénéficie pas aux régions du Sud du pays, ainsi que les multiples atteintes à l’environnement enregistrées dans le Sud».

En outre, dans le cadre de leurs missions du contrôle et de régulation, il est souligné que «le nouveau texte permet à l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), de résilier le contrat signé avec un partenaire étranger ou national, qui ne respecte pas les clauses et les normes requises, sans passer par le ministre de l’Energie». «La nouvelle loi sur les hydrocarbures permettra aussi de créer beaucoup d’ emplois», a-t-il promis lors de son intervention en plénière. Il a rappelé en cette occasion que «le débat sur la révision de la loi sur les hydrocarbures pour l’adapter à la concurrence internationale en vue d’attirer les investissements nécessaires à la relance de la production, a été entamé, il y a plus de deux ans».

Il a justifié l’élaboration de cette nouvelle loi, critiquée par de nombreux experts et rejetée par le Mouvement populaire, par «l’impératif d’augmenter la production en hydrocarbures, de renforcer les réserves en hydrocarbures en vue de drainer les revenus nécessaires pour financer le développement».

Il a réitéré que «la demande interne en gaz et en produits pétroliers a connu une grande croissance supérieure à 7 %, c’est-à-dire au-deçà des moyennes enregistrées sur le marché mondial, entraînant à l’horizon 2025-2030, un déficit structurel entre l’offre et la demande sur le marché national impactant négativement les engagements du pays envers les clients étrangers».

La loi sur les hydrocarbures vise, d’après le ministre, «à encourager et renforcer le partenariat pour l’augmentation des efforts d’exploration et la hausse des réserves du pays afin de sécuriser, à long terme, les ressources financières nécessaires à la croissance socio-économique et la satisfaction des besoins du marché national, qui connaît la croissance exponentielle de la consommation nationale en gaz et en produits pétroliers». «Tous les pays exportateurs d’hydrocarbures ont révisé le texte législatif y afférent, sauf l’ Algérie», a-t-il indiqué. « Le secteur des hydrocarbures est un secteur vital pour le pays et il y a nécessité de ré-élaborer les textes législatifs gérant ce secteur en l’enrichissant rapidement pour attirer de nouveaux investissements et les technologies de pointe en faveur de la relance de l’économie nationale, la création de richesse, la satisfaction des besoins des citoyens et la création de l’emploi», a-t-il dit.

Il a affirmé que «les explorations pétrolières étaient insuffisantes malgré le potentiel de l’Algérie reconnu mondialement, recelant d’ailleurs des bassins sédimentaires dépassant 1,5 million km2».