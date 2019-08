Arrivé aux affaires dans un contexte très particulier, le gouvernement Bedoui peine à trouver sa voie entre les exigences sécuritaires que lui imposent les marches hebdomadaires et une situation sociale et économique qui, même si elle ne donne pas de signes visibles de détérioration, n’en est pas moins inquiétante à plus d’un titre. Au ralentissement de la machine économique avec son lot de désinvestissements et de méfiance des investisseurs, Noureddine Bedoui a vu s’accumuler sur son bureau les dossiers des grandes entreprises privées, dont les patrons sont incarcérés depuis plusieurs mois. Ce nouveau fardeau qui risque de mettre à la rue des dizaines de milliers de travailleurs, en raison des blocages des comptes de ces entreprises, est actuellement le principal casse-tête de l’Exécutif. Il n’a eu de cesse de promettre des solutions qui ne sacrifieraient pas les postes d’emploi, à chacune de ses réunions, sans que les annonces n’aient été suivies d’effet sur le terrain.

Le dossier était au menu de la réunion d’hier, comme aux précédentes. Et comme d’habitude, le communiqué du Premier ministère qui a sanctionné la rencontre évoque la nécessité de «mesures d’urgence conformément aux lois et réglementations en vigueur pour sauvegarder toutes les entreprises nationales privées, objet de mesures conservatoires, dans le but de préserver les capacités de production nationale ainsi que les postes d’emploi». Sauf que les travailleurs qui ont déjà pris connaissance de la volonté du gouvernement de sauvegarder leurs emplois et leurs outils de production, attendent toujours du concret. Ce qu’a réalisé l’Exécutif sur la question, vient du ministre des Finances, Mohammed Loukal, qui a fait lecture d’un rapport détaillé des conclusions de la «Commission intersectorielle de suivi des activités économiques et de préservation de l’outil national de production », rapporte le communiqué, signalant qu’«un diagnostic minutieux de la situation des entreprises nationales privées qui connaissent des fluctuations de leurs activités, du fait des mesures conservatoires prises à l’encontre de leurs propriétaires». Le même communiqué ne cite pas ces «fluctuations», ni n’évoque dans le détail, «les projets d’investissements financés par le Trésor public qui enregistrent un arrêt temporaire de leurs activités, du fait de la situation des entreprises de réalisation dont les propriétaires sont poursuivis en justice». Ce qui est certain, c’est que l’impact n’est pas négligeable.Le diagnostic étant fait sur «les incidences socio-économiques causées par ces situations», le gouvernement préconise «la préservation des postes d’emploi, l’approvisionnement continu du marché national et la relance de la dynamique économique». Des «mesures d’urgence conformément aux lois et réglementations en vigueur» seront prises, «pour préserver toutes les entreprises nationales privées, objet de mesures conservatoires». L’objectif de l’Etat consiste à «préserver les capacités de production nationale et les postes d’emplois, ainsi que le parachèvement des projets d’investissement publics en cours de réalisation par ces entreprises et le respect de tous les engagements envers les partenaires étrangers.» On ne saura malheureusement rien de ces mesures d’urgence. Espérons tout de même qu’elles seront prises dans les plus brefs délais.