Les 24 millions d’électeurs ont rendez-vous aujourd’hui avec les urnes. Appelés à choisir le prochain président de la République, les Algériens sont également initiés à acter la naissance de la nouvelle République. Quelle que soit l’identité du président qui remportera la majorité du suffrage au premier ou au second tour, il peut être sûr qu’il n’aura jamais les faveurs de l’ensemble de la population algérienne. Les électeurs lui délivreront une sorte de «sauf conduit» pour un temps. Il devra dans ce laps de temps, à savoir un mandat présidentiel, démontrer ses capacités dans la résolution de l’épineux problème politco-institutionnel.

Le chantier est immense : une nouvelle Constitution, de nouvelles lois organiques, des élections législatives et locales à mener avec l’habilité d’un «orfèvre politique». Il est objectivement impossible de réussir ce processus de rétablissement de la légitimité et de la confiance populaire en jouant en solo. D’ailleurs, cette voie a déjà été prise par l’ancien président de la République et on voit le résultat : une Constitution rejetée par toute la classe politique, des lois organiques qualifiées de «liberticides» et une sérieuse fracture entre les institutions élues de la République et la société, avec en prime l’entrée de l’argent sale dans les deux chambres du Parlement.

Cette élection avec ses attributs que sont la neutralité de l’administration et la garantie de la transparence, a été rendue possible par le Mouvement populaire qui, à travers sa pression pacifique, a provoqué un véritable déclic au sein de la société et mis tout un régime au banc des accusés.

Cette victoire, reconnue par tous les acteurs sociaux et politiques du pays, a ainsi débouché sur un processus électoral inédit dans l’histoire du pays. Il reste que le consensus autour de cette solution qui consiste à revenir rapidement à la légalité constitutionnelle pour pouvoir entamer les réformes nécessaires à la naissance d’une nouvelle République n’est pas général. C’est là, le propre de tout débat démocratique.

L’unanimité est impossible à réunir. Le processus engagé, après un dialogue national et des amendements apportés au Code électoral et à la loi consacrée à l’Autorité d’organisation des élections, a convaincu plus de 180 cadres qui ont déposé leurs dossiers de candidatures. Sur ce nombre, cinq ont réussi à passer le cap des parrainages de citoyens. Ils ont ensuite sillonné le pays pour convaincre les électeurs du bien-fondé de leur programme. Des centaines de milliers d’Algériens ont assisté à leurs différents meetings.

Chaque candidat a réalisé plus de 16 heures de plateaux de télévision. Le pays a vécu trois semaines durant au rythme d’une campagne électorale et d’une contre-campagne où chacun a pu exprimer son avis en toute liberté. Les chiffres de la Justice, de la Police, des médias et des acteurs eux-mêmes, montrent que l’Algérie a vécu une période intense qui a mis des citoyens face à face lors d’échanges à la limite de la correction parfois, mais l’on aura noté, avec une immense satisfaction qu’aucune goutte de sang n’a été versée dans cette campagne électorale unique en son genre, dans les annales des scrutins en Algérie.

Toute cette effervescence citoyenne arrive aujourd’hui à sa phase de concrétisation. Les électeurs convaincus par la nécessité d’une élection présidentielle pour sortir de la crise s’exprimeront par les urnes. Leurs voix compteront comme autant d’appels sincères pour que finisse la situation d’impasse que vit le pays.

Quant à ceux qui ont pris option pour le boycott, ils devront laisser leurs compatriotes s’exprimer en toute liberté. Les lois de la République doivent être respectées et le choix des électeurs aura force de loi. La présidentielle ne fermera pas la porte au débat, bien au contraire.

Garantie de la stabilité des institutions, les Algériens auront toute la latitude de discuter et trouver un terrain d’entente et pourquoi pas le large consensus que tout le monde appelle de ses vœux. Il est clair que si cette présidentielle est un instant historique dans la vie de la nation, elle n’en est pas moins une étape parmi beaucoup d’autres qu’il va falloir traverser pour parvenir à concrétiser la nouvelle République.