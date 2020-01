Le président de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (Cciaf), Michel Bisac, a déclaré dans son entretien paru hier sur TSA que «l’usine de montage de Peugeot, qui continue d’avancer normalement, devrait entrer en production au cours de cette année». «Les dirigeants sont très confiants», a ajouté Michel Bisac qui vient de rencontrer le nouveau ministre du Commerce. S’agissant de Renault Production Algérie, il a rappelé que ce constructeur a mis en place une vraie usine de montage automobile, qui n’a jamais interrompu ses activités en 2019 et qui fait intervenir, au stade actuel, de nombreux sous-traitants locaux. La direction de l’entreprise vient de confirmer, voici quelques semaines, son intention de développer ses investissements en 2020. Nous sommes persuadés que Renault et Peugeot sont tout à fait capables de faire venir en Algérie des sous-traitants de taille mondiale qui permettront de réaliser les objectifs d‘intégration de l’activité industrielle fixée par les autorités algériennes. Il s’ agit cependant de grandes entreprises qui ont besoin, pour s’engager d’une feuille de route claire et d’une stabilisation du cadre juridique et réglementaire qui a certainement fait défaut au cours de ces dernières années. Il a évoqué les incertitudes et les difficultés ayant marqué l’année 2019. «L’allongement des délais de paiement», en atteignant en moyenne près de huit mois, est l’un des principaux problèmes rencontrés au cours de l’année 2019 par les entreprises, lesquelles sont tout d’abord : «un, ce qui a impacté négativement la situation de leur trésorerie. Nombre d’entre elles ont mentionné «une baisse générale de la commande publique qui a été particulièrement ressentie par les entreprises du BTP». «Les modifications fréquentes de la réglementation, dans le domaine des importations notamment, ainsi que les incertitudes au niveau législatif, ont été en outre ‘’des facteurs qui ont freiné aussi bien l’activité courante des entreprises que la programmation de leur investissement’’».

A titre d’exemple, «l’annonce de la révision de la règle des 51/49% a conduit au report de nombreux projets d’investissement, dans l’attente de sa promulgation concernant son application», a-t-il fait savoir. Il a affiché son optimisme pour l’année en cours : «l’année 2020 devait permettre un retour des investissements.» C’est «la principale conclusion» de l’enquête lancée par la Chambre de commerce et d’industrie, début décembre, auprès de ses adhérents afin de mieux apprécier les évolutions des tendances commerciales ainsi que les perspectives en matière de recrutement, de développement et d’investissement. Une grande partie des entreprises ont prévu d’engager des investissements qui seront financés majoritairement sur fonds propres tandis qu’environ un tiers d’entre elles prévoient de recourir aux crédits bancaires. La majorité des entreprises consultées prévoit également de procéder aux recrutements courant 2020.Cette enquête a également mis en évidence l’ouverture des entreprises algériennes adhérentes à la Chambre, aux partenaires étrangers et les besoins, en particulier, d’apport technologique et de savoir-faire.» Le gouvernement algérien compte mettre en place un nouveau climat des affaires. «Le ministre du Commerce a insisté sur la volonté du gouvernement algérien d’instaurer un nouveau climat des affaires, en levant les entraves qui impactaient, par le passé, les investissements directs en particulier et l’environnement des affaires en général, et le recours aux technologies du numérique pour simplifier les procédures administratives», a-t-il soutenu.