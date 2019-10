«Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a été désigné président de la réunion ministérielle pour l’année 2020 et la proposition de tenir la prochaine réunion ministérielle en Algérie en novembre 2020 a été acceptée», a indiqué jeudi un communiqué de la compagnie nationale Sonatrach. Ces décisions ont été prises lors de la 21ème réunion ministérielle du Gecf, tenue à Moscou (Russie) à laquelle l’Algérie a participé, parallèlement à la Semaine russe de l’énergie, qui s’est tenue les 2 et 3 octobre 2019, a précisé la même source.

Par ailleurs, la réunion du Gecf a examiné les conditions du marché gazier et ses perspectives à court, moyen et long terme. Elle a également adopté le programme de travail et le budget du Forum pour l’année 2020.

Dans ce sens, «la réunion ministérielle a adopté à l’unanimité la proposition algérienne de l’Acte constitutif de l’Institut de recherche du gaz du Gecf, établi en Algérie, (Gas Research Institute). A ce sujet Arkab a souligné «l’importance de cet institut en tant qu’outil de développement technologique pour les pays membres du Gecf et pour l’Algérie. Le GRI a pour objectif d’être un institut de recherche de classe mondiale, de renforcer la coopération entre les pays membres du Gecf dans les domaines de la technologie, de l’innovation, de la formation, de l’échange des expertises, ainsi que le développement des bases de données techniques et scientifiques. En outre, la délégation algérienne conduite par le P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi, avec la participation du P-DG de Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a participé aussi à la Semaine de l’énergie.

En marge de ces événements, des rencontres avec plusieurs sociétés russes ont été tenues pour identifier les opportunités de partenariat, dans le domaine énergétique, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, l’électricité, les énergies renouvelables et la formation, c’est du moins ce qui a été évoqué lors de cette rencontre «l’intérêt des entreprises de son pays à travailler et établir un partenariat avec les entreprises algériennes dans les différents domaines énergétiques» a tenu à souligner l’ambassadeur de la Fédération de Russie. De son côté Arkab est revenu sur l’importance et l’excellence des relations entre les deux pays, rappelant que c’est une «coopération et un partenariat mutuellement bénéfiques entre les entreprises algériennes et russes dans des projets concrets et prometteurs, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de la pétrochimie, l’électricité, les énergies renouvelables, le transfert du savoir-faire technologique ainsi que la formation».

Pour rappel, le Gecf est une organisation intergouvernementale créée lors de la 8e session du Forum informel de ces pays, tenue à Moscou en décembre 2008. En 2010, l’Algérie avait abrité la 10e réunion ministérielle du Gecf dans la ville d’Oran.Il est actuellement composé de 12 pays : l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela, alors que l’Azerbaïdjan, l’Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, le Pérou et l’Angola ont le statut de membres observateurs.