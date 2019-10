Le mécanisme de l’Union africaine de coopération policière, Afripol, coorganise avec la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) aujourd’hui et demain, la 3ème Assemblée générale d’Afripol, au niveau de l’hôtel El Aurassi, à Alger. Composée de chefs de police des Etats membres de l’Union africaine (UA), l’Assemblée générale est «l’organe technique suprême d’Afripol, chargée d’assurer le leadership technique et l’orientation de la police en Afrique», a précisé la même source, ajoutant qu’elle assure «le respect des objectifs de coopération policière aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique entre les institutions policières des Etats membres».