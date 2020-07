Le développement de la téléphonie mobile 5G dans le monde et son éventuel déploiement en Algérie a été au menu des discussions d'un Webinar organisé par Huawei Algérie. La nécessité de se préparer à l'intégration et l'appropriation de cette nouvelle technologie, a été mise en avant durant ce rendez-vous virtuel, auquel ont pris part une trentaine de rédacteurs en chefs et journalistes algériens. Ce Webinar a été l'occasion de souligner l'importance des TIC, plus particulièrement dans le contexte actuel de crise dû à la pandémie de Covid-19. Des exemples concrets de prouesses rendus possibles en Chine grâce aux TIC en général et à la 5 G en particulier, ont été évoqués par les responsables de Huawei. La 5G, opérationnelle en République de Chine, a particulièrement été efficace pour freiner la pandémie. Déployés par les équipes de Huawei, elles ont démontré son potentiel dans de nombreux domaines comme la santé, l'éducation et les transports. C'est ce qui a été confirmé, hier, par plusieurs responsables du fournisseur mondial chinois des équipements de TIC, Huawei, lors du Webinare. Cette rencontre a été une occasion pour Huawei Algérie de montrer ses activités en cette période de pandémie en Algérie ainsi qu'en Chine où l'impact du coronavirus était très important. En Algérie, Huawei a mis de grands moyens en termes de TIC, afin de faciliter la poursuite de la vie professionnelle notamment en fournissant des équipements de vidéoconférence, à l'instar de celles des réunions du gouvernement ou du Conseil des ministres, a indiqué son directeur du département «Opérateurs»,Lin xinpei Jeremy. M.A.