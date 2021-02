Cernée de partout par des conflits larvés et des crises ouvertes, l'Algérie baigne dans un environnement à risques. Le contexte géopolitique actuel est, en effet, incroyablement propice aux cyberattaques. Cette humeur générale belliqueuse s'est accentuée ces derniers mois notamment depuis que le voisin marocain a décidé de normaliser ses relations avec l'entité sioniste. Il s'en est suivi une cyberguerre en règle contre l'Alghérie qui coïncide ainsi avec les graves événements au Sahara occidental et aux nouvelles alliances qui se tissent à nos frontières. Cette guerre qui cible, notamment les sites officiels hébergés en «.dz» est appelée à s'accentuer. Il y a quelques mois, l'Agence officielle APS, pour ne citer que cet exemple, a été hackée et a diffusé une dépêche de l'Agence marocaine, la MAP. Cette attaque n'était pas isolée, mais on croit savoir que plusieurs dizaines d'institutions et entreprises nationales ont été ciblées par des attaques malveillantes. Il n' y a aucun doute que cette offensive d'envergure, n'est qu'un prélude à d'autres attaques encore plus virulentes et préjudiciables pour le pays. Se pose alors la lancinante question de la sécurité informatique dans les institutions et les sites stratégiques du pays. Quelle réponse donner à ces menaces? La réplique des services de sécurités suffira-t-elle à elle seule pour indiquer ces phénomènes? Il y a lieu de mettre en place une stratégie spécifique pour traiter les problématiques liées aux cyberincidents induits par la recrudescence des attaques ciblant les systèmes informatiques nationaux sensibles. Mais cela suffira-t-il? Le pays fait face à une guerre d'un tout nouveau genre. Plus de tanks massés aux frontières et de soldats dans des tranchées, la nouvelle guerre sera menée dans des bureaux avec des cybergénéraux aux commandes. C'est désormais la nouvelle exigence sécuritaire. De par le monde, toutes les armées se dotent de cybercommandements. La Chine, la Russie et la France s'y mettent. Les armées s'entraînent pour repousser toute attaque cybernétique, de plus en plus envisageable dans un monde numérique où les soldats ne seront pas seuls, sur ce front virtuel où s'associeront avec eux des hommes politiques, les hommes de culture, les penseurs et des journalistes. Surtout les journalistes. Incontestablement, le rôle des médias on-line est primordial dans une pareille bataille. Encore faut-il leur donner les moyens matériels et une formation adéquate pour produire du contenu algérien capable de faire face à l'épidémie de fake news. Le chantier est stratégiques, grandiose. Il requiert une grande indépendance politique et financière, demande du temps et exige du talent car il s'agit d'une bataille de l'intelligence.