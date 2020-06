Oran, cette ville aux mille et un contes de fées, a, du coup, pris plusieurs couleurs. La saison estivale ne lui a pas donné ses aquarelles, étant donné que les pouvoirs publics ont tranché en interdisant la baignade et mis l'accent sur la sortie graduelle du confinement. Les bavettes de toutes les couleurs ont, subitement, été arborées envahissant toutes les rues. La mesure gouvernementale tombe à point nommé, d'autant plus qu'elle coïncide avec la saison estivale. Celle-ci est, pour les avertis, synonyme de l'explosion du nombre des porteurs du virus au moindre relâchement. Ce bout de tissu n'est plus le grand luxe difficilement accessible. Son port, rentrant dans le cadre de la première phase, lancée à partir de la journée d'hier, est pour plus d'un, une mesure permettant la préservation des vies humaines et le raffermissement de l'économie nationale en lui épargnant une chute libre. Pour des propriétaires d'ateliers, le confinement ne s'inscrit pas dans la durée. Autrement dit, la sortie dans la rue et de la crise sont subséquemment inévitables. Cependant, cette levée partielle du rideau noir sur une vingtaine d'activités n'est, pour ces opérateurs économiques et autres artisans, pas une occasion pour se relâcher ni encore moins le retour à la normale. Le consensus est avalisé sans trop tarder. Le président du club des artisans de la wilaya d'Oran, Faouzi Bahiche, n'a pas dissimulé son enthousiasme en saluant «le déconfinement devant venir à bout ne serait-ce qu'un tant soit peu d'une crise latente qui a frappé plusieurs secteurs. Ce club qui coiffe plus de 5 00 artisans investis dans plusieurs créneaux a, par le biais de son président, jugé qu'il était temps de revoir le concept de confinement en s'acclimatant avec le Covid-19, en redynamisant les secteurs ayant frisé de près la déconfiture et le désavantage. «Le temps passé dans le confinement, n'est certes pas perdu, mais il leur a coûté cher», a souligné Faouzi Bahiche, ajoutant que «le ton est désormais au rattrapage des points perdus, tout en s'équipant des moyens sanitaires instaurés par l'Etat». Comment peut-on se protéger dans la rue, alors que celle-ci est connue pour être animée? Faouzi Bahiche a été catégorique, en mettant en exergue le rôle du commerçant dans la réussite du déconfinement. «Le commerçant est, plus que jamais, responsable de ses actes. Il est appelé à équiper son lieu de commerce de tous les moyens de protection, notamment en ce qui concerne les gels hydro-alcooliques, tout en imposant les règles de distanciation dans les locaux commerciaux telles que définies par la dernière mesure entérinée par le gouvernement.» Réellement, plus d'un commerçant, qu'il soit du centre-ville ou des environs, ont accueilli avec enthousiasme le déconfinement graduel décidé. Ceux-là estiment, tout comme leurs pairs du club des artisans, qu'ils sont «redevables d'une mission à accomplir infailliblement en conformité rigoureuse avec les règles énoncées par le gouvernement, c'est-à-dire se mettre de la partie dans la lutte contre le Covid-19. Ils s'engagent à même de ne rien laisser au hasard en agissant de sorte à jouer un rôle prépondérant dans cette tâche dont les «dividendes» sont collectifs. «Nous n'avons rien fait si nous agissons à l'aveuglette en bafouant les règles de distanciation sociale», conclut le président du club des artisans de la wilaya d'Oran, Faouzi Bahiche.