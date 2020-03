«La Banque européenne de reconstruction et de développement (Berd) souhaite étendre son empreinte en Algérie». c’est ce qu’a rapporté le journal on line Maghreb Emergent hier, citant le président de la Berd, Suma Chakarabarti qui parlait à l’agence de presse Reuters.

A cet effet, ajoute la même source, le responsable a tendu la main au gouvernement algérien, en l’exhortant à «soumettre une lettre de candidature». «Voyons si le nouveau gouvernement veut s’engager avec le secteur international», a-t-il observé. Présente au Maroc, en Tunisie et en Egypte, la banque du «G7» veut jouer un rôle dans l’aide à l’Algérie, notamment en réduisant «le rôle de l’Etat dans l’économie». Une ambition plutôt libérale, dont l’objectif serait de « lui permettre de se diversifier, loin de la dépendance à l’égard des revenus des hydrocarbures.» Sorte de «plan Marshall» élaboré en 1991, au lendemain de l’écroulement de la doxa communiste dans les pays de l’Europe de l’Est, la banque avait pour mission de les rallier aussitôt à l’économie de marché, en les aidant à se reconstruire et à relancer leur économie. Après avoir prospéré un peu partout dans le monde, elle déplore aujourd’hui le fait que l’Algérie n’entre toujours pas dans son giron. En 2019, la Berd a investi l’équivalent de 10 milliards d’euros dans toutes les régions où elle est opérationnelle.