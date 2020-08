Une athlète de l’équipe nationale féminine de boxe a semé la panique parmi le staff en préparation sur les hauteurs de Tikjda. Vendredi dernier vers

17 heures, l’athlète n’avait toujours pas rejoint le reste du groupe. Très vite, l’alerte est donnée. Le personnel de l’hôtel, l’unité des gardes forestiers, la brigade de la Protection civile, la gendarmerie et des guides de montagne natifs de la région, ont été appelés en renfort pour rechercher la disparue. Hier, samedi, aux environs de 10h du matin, l’infortunée a été découverte saine et sauve au lieudit « Village abandonné », situé en contrebas du Cnlst. Selon les premiers témoignages, la boxeuse se serait perdue et se serait réfugiée toute la nuit dans une maison de ce village, déserté depuis les années du terrorisme.