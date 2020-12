Les ministères et les entreprises publiques sous tutelle de l'Etat connaissent un branle-bas de combat lors de la confection de leurs budgets. C'est connu. Un vrai parcours du combattant avant qu'il ne soit définitivement accepté, adopté. Ce qui ne met pas tout à fait fin à ce véritable chemin de croix. D'autres écueils les attendent. Quels sont-ils? La période d'activité passant de 11 mois à une durée de 6 à 9 mois avait fortement retardé la chaîne et le processus de redistribution des crédits à tous les niveaux, a relevé, mardi denier, le directeur général du budget au ministère des Finances qui s'est référé au retard observé dans la mise en place des crédits lors de l'exercice 2018. Quelles en sont les conséquences? Ces difficultés étaient dues au retard dans la mise en place des crédits supplémentaires, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur et la santé, a fait constater Abdelaziz Faïed qui présentait les aspects budgétaires de l'avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2018 devant la Commission des finances à l'APN. Cet état de fait est également la conséquence, du retard accusé dans l'octroi des crédits supplémentaires, effectué en 2019, notamment dans les ser-vices décentralisés relevant de l'Education nationale, la Justice et les Moudjahidine, a-t-il ajouté. La parution en février 2019 des décrets modifiant la distribution des crédits par secteurs des dépenses d'équipement de l'exercice 2018 en a rajouté une couche. «La loi de finances de 2018 avait paru au Journal officiel en décembre 2017, tandis que les décrets d'application n'avaient été publiés que le 4 février 2018.» a expliqué Abdelaziz Faïed, directeur général du budget au ministère des Finances qui, dans la foulée, a détaillé les montants des dépenses et de l'enveloppe allouée au budget de fonctionnement pour cette année-là. Le montant des dépenses globales s'est élevé à 8 627,78 milliards DA en 2018, soit + 1 774,57 milliards DA (25,35%) par rapport à la loi de finances de 2017 tandis que l'enveloppe du budget de fonctionnement a atteint 4 584,46 milliards DA, c'est-à-dire - 7,38 milliards Da (0,16%) par rapport à 2017 alors que pour les dépenses d'équipement, le montant des autorisations de programmes a été fixé à 2 270,51 milliards DA, soit + 883,84 milliards DA (+ 63,74%) par rapport à l'exercice précédent, a-t-il indiqué. Les entreprises publiques sous tutelle n'ont pas été épargnées elles aussi par les retards accusés dans l'attribution de leurs crédits. «Elles ont reçu leurs dotations pour l'exercice 2018 durant les mois de février et d'avril de la même année pour les budgets initiaux, et en septembre 2018 pour les crédits supplémentaires avec un retard jusqu'à décembre pour la réception de ces crédits.» a indiqué le haut fonctionnaire du ministère des Finances qui a dénoncé la période effective pour l'exercice financier, réduite de 9 à 6 mois. Un délai insuffisant pour exécuter le budget alloué en raison des retards accusés dans la mise en place des accréditations, ce qui a eu pour conséquence un report du délai final de clôture des engagements de dépenses pour l'exercice 2018 au 5 février 2019, a souligné Abdelaziz Faïed. L'absence de programmation des procédures d'engagement et leur répartition sur un calendrier raisonnable, tel qu'il est recommandé dans le domaine de la gouvernance budgétaire, a été à l'origine des difficultés enregistrées lors de la clôture d'engagements des dépenses, a déploré ce grand commis de l'Etat. La gabegie et la bureaucratie ont vraisemblablement la peau dure.