Chaque jour que Dieu fait a son lot de tracas et de soucis pour le citoyen lambda. Nos administrations dans leur globalité font état d’une bureaucratie sans égale. L’arrivée de la pandémie de Covid-19 a été saisie par les uns pour déserter les lieux de travail. Pour cette raison, nos administrateurs ont alors trouvé le subterfuge et souvent quand vous vous présentez devant un guichet d’un service public, on vous demandera de revenir plus tard et souvent des mois plus loin. La bureaucratie dans ses aspects multiformes a de beaux jours encore en Algérie. Souvent attribuée aux responsables, elle est souvent l’œuvre de « petits fonctionnaires » ou employés en bas de l’échelle administrative. À l’entrée de chaque administration, et en demandant à voir le responsable, on vous fait vite comprendre que l’appariteur ou la secrétaire sont les maîtres des lieux.

La réponse par l’acceptation ou le refus reste du ressort du responsable, auquel la secrétaire ne demande même pas l’avis, puisqu’elle est la reine des lieux sans aucune concurrence. La bureaucratie, c’est aussi des responsables qui prévoient des réunions le jour de réception, c’est aussi une multitude de réponses «passe-partout» du genre : il est convoqué par son supérieur, il est en mission, pas encore rentré, revenez demain, allez prendre un café et revenez… le parfait adage du parfait planton docile et très apprécié de ses supérieurs. La bureaucratie c’est encore cette direction de l’emploi, dont personne ne peut définir les missions, sinon celle de présenter des bilans chiffrés annuels qui ne coïncident avec aucune réalité.

La bureaucratie c’est aussi et toujours cet accueil froid sur le seuil de nos administrations, où il est clairement mentionné les horaires d’ouverture et de fermeture, mais qui ne sont que très rarement respectés. Si vous venez à 8 heures, il est trop tôt, si vous arrivez à 10 heures, ils sont sortis prendre un café, vous revenez à

14 heures, on vous informera qu’il faut revenir demain, parce qu’il est déjà trop tard. Ces pratiques se font quelquefois dans le dos du responsable, mais quelquefois avec son aval tacite. Pour éviter de subir ces pratiques, il y a une astuce certes, ancienne, mais toujours performante. Le jour où vous voulez régler un problème au sein d’une administration, il faut vous mettre sur votre 31, bien vous parfumer et demander avec autorité à voir le responsable. La bureaucratie, les passe-droits, les lenteurs administratives… sont autant de faits qui ont la peau dure. Ainsi et pour un dossier d’un enfant handicapé, un citoyen s’est vu renvoyé d’un service à un autre pour en fin de compte apprendre que le document demandé, est en fait une attestation que le premier organisme pouvait acquérir sans difficulté grâce à son correspondant.