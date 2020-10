La campagne référendaire se poursuit à un rythme soutenu. Elle est essentiellement axée sur l'explication de ses nouvelles dispositions et semble atteindre sa vitesse de croisière, révélant une adhésion de plus en plus confirmée des différents animateurs, au projet d'amendement de la Constitution.



Said Mokadem (UMA) met en avant la revalorisation des constantes nationales

«Le projet d'amendement de la Constitution, qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain, sacralise les constantes de la mémoire et de l'identité nationales, la société accorde une importance particulière à ce projet constitutionnel, elle qui aspire à la reconstruction d'un nouvel Etat de droit et une société moderne fondée sur le respect des droits et des libertés», c'est ce qu'a déclaré Saïd Mokadem, secrétaire général du Conseil consultatif de l'Union du Magreb arabe à partir de Bouira. Mettant en avant l'importance de préserver l'unité nationale, Mokadem précise: «Nous souhaitons que ce projet d'amendement de la Constitution soit un début pour un projet sociétal prometteur, car il porte dans ses articles une forte revalorisation des constantes nationales et des principes de la révolution du 1er Novembre 1954 dont les textes restent inchangeables et intouchables.»

Filali Ghouini réitère son appel à la vigilance

Confirmant sa position initiale, le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a tenu à insister, à partir de Biskra, sur l'importance de la cohésion nationale, précisant que «le mouvement El Islah considère que la nouvelle Constitution est un impératif pour la nouvelle phase et le passage vers la nouvelle Algérie dans laquelle seront consacrés l'Etat de droit et les libertés. Si le projet de la Constitution est adopté par le peuple, il constituera une réponse aux revendications des citoyens et citoyennes ayant participé au Hirak du 22 février 2019 ainsi qu'aux revendications de la classe politique qui appelait au changement». S'exprimant sur les tentatives de manipulation de certaines parties, Ghouini affirme que «le projet d'amendement de la Constitution consolide la cohésion nationale par la constitutionnalisation de tamazight en tant que langue nationale qu'il faut promouvoir, en dénonçant les affabulations des prêcheurs de la fitna».

M'hand Berkouk (RND) met en exergue les nouvelles dispositions

«Le projet d'amendement de la Constitution vise essentiellement la consécration des droits et des libertés, la séparation des pouvoirs et le renforcement de la sécurité et de la stabilité du pays», a déclaré, à Boumerdès, le membre du bureau national du Rassemblement national démocratique, le professeur M'hand Berkouk. Soulignant que «ce projet d'amendement, ayant mis à contribution les organisations et acteurs de la société civile, qui ont introduit plus de 5.000 propositions, fait, également, office de locomotive dans l'incitation à l'espoir et l'édification de la nouvelle Algérie, en servant le peuple, et par la stimulation de la vie civile et du principe de développement durable, le traitement équitable de tous les partis politiques et la promotion de la liberté de la presse et de l'information».

Salim Labatcha, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), à Alger: «Sur 100 suggestions formulées par l'Union, 28 traitant notamment du volet économique, ont été prises en considération dans le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis à référendum le 1er novembre prochain.»

«Les 28 propositions de l'Ugta étaient principalement axées sur le rôle participatif du citoyen dans le développement local et la constitutionnalisation de la lutte contre le transfert illicite de fonds à l'étranger».

Nazih Berramdane, conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, à Biskra: «Le projet d'amendement de la Constitution renferme les preuves d'une sincère intention de partenariat et de main tendue à la société civile».

Il «clarifie les mécanismes qui permettront à la société civile d'être un partenaire au développement, à la prise de décision et à la concrétisation des aspirations sociales, notamment de lutte contre la corruption qui constitue le premier facteur responsable de la dilapidation des ressources nationales et de l'abattement des volontés».

Abderrahamene Hamzaoui, commandant des Scouts musulmans algériens (SMA), à Mostaganem: «La Constitution 2020 constitue une nouvelle étape de réforme, de changement et d'édification d'un Etat fort, moderne et authentique. Elle marquera également la fin de la corruption et de la bureaucratie.»

Le projet d'amendement de la Constitution est conforme aux revendications du Hirak, qui a appelé à la réforme et au changement, et traduit la volonté du peuple algérien».

Hicham Belarif, secrétaire général de l'Association nationale pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme, à Chlef: «Le projet d'amendement constitutionnel est une opportunité pour le changement et la promotion de la société civile (...).

La promotion de la société civile, particulièrement des associations, contribuera à transmettre les préoccupations des citoyens».