Des urnes et des bulletins de vote mobiles peuvent être mis à disposition des électeurs le jour du référendum sur la révision constitutionnelle. C'est ce qu'a révélé, hier, le président de l'autorité nationale indépendante les élections (Anie), Mohamed Charfi.

À un peu plus d'un mois de ce rendez-vous, ce responsable s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment les préparatifs destinés à assurer le bon déroulement de cette échéance électorale qui posera, selon ses propres termes, «les bases de l'Algérie nouvelle». «Le début de le campagne électorale pour le référendum sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er Novembre prochain, aura lieu le 7 octobre prochain», a-t-il précisé lors de son passage hier, à l'émission L'invité de la matinée, (Deif El Sabah) de la Chaîne 1 de la Radio nationale.

Le processus de révision exceptionnelle des listes électorales, qui a débuté le 20 septembre dernier, s'est déroulé, selon le président de l'Anie «dans de bonnes conditions, sur le plan organisationnel».

L'opération en question a connu «une forte dynamique et, participation citoyenne», a assuré Charfi, ajoutant que «les citoyens ont fait preuve de plus de vitalité et d'engagement lors du processus exceptionnel de révision des listes électorales, qui s'est terminé vendredi dernier». Chiffres à l'appui, le même responsable a révélé que l'Anie a recensé «une moyenne de 15 603 citoyens inscrits quotidiennement», ce qui représente «une augmentation de 20% de la dynamique citoyenne». Au sujet du déroulement dudit référendum, Charfi a précisé que toutes les opérations, qu'il s'agisse du déroulement du vote, du dépouillement des suffrages, de l'acheminement des bulletins et leur conservation, «jusqu'à la proclamation des résultats», seront confiées à un personnel d'encadrement qui, selon lui, «est totalement autonome, ne dépendant en rien de l'administration». Il révèle, dans ce sens, qu'«un nombre de pas moins de 60000 encadreurs potentiels se sont présentés à l'Anie pour leur inscription». Optimiste, il poursuit dans ce sens et dit ne pas craindre la «fraude électorale».

Cela, avant d'affirmer que toutes les conditions tendant à assurer un scrutin «crédible, libre, transparent et conforme aux usages internationaux seront réunies».