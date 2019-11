La campagne électorale de la présidentielle du 12 décembre prochain se déroule, depuis son lancement, dimanche dernier, dans le calme et la sérénité la plus totale, a affirmé, jeudi, l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Lors d’un point de presse, le chargé de l’information à l’Anie, Ali Draâ a indiqué que «la campagne électorale, qui est à sa cinquième journée, se déroule dans le calme et la sérénité la plus totale», souhaitant la poursuite de ce climat jusqu’à l’achèvement de la campagne. A une question sur «l’interdiction » par certains candidats à certains médias de les accompagner pour couvrir leurs activités dans le cadre de la campagne électorale, Ali Draâ a appelé les institutions médiatiques et les candidats à communiquer entre eux et à faire preuve de respect mutuel pour ne pas amplifier les choses et ne pas s’attarder sur certains détails pour faire réussir la campagne électorale et l’ensemble du processus électoral, au regard des conditions que traverse le pays.