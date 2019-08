Pour activer une carte Chifa, à la Cnas, pour retraités, il a fallu attendre plus de trois heures pour qu’on vous signifie que le médecin contrôleur n’était pas disponible. Comme chaque été, synonyme de départ en vacances pour bon nombre de fonctionnaires, hier, à la Cnas pour retraités de Bouira, il était difficile d’activer une carte Chifa. Une seule employée travaillait au guichet numéro 2 dans une salle qui compte cinq guichets d’accueil. A 8h30, on a pris un ticket numéro 44.

Deux heures après, en revenant, le tableau affichait le numéro 17. Après une longue attente et en arrivant devant la gentille employée, elle nous informe que pour réactiver une carte d’un malade chronique, il fallait passer chez le médecin contrôleur. Le bureau de cette dernière était fermé, parce que l’intéressée n’était pas venue et qu’il fallait revenir le jour d’après. Cette situation n’est pas propre à la Cnas, mais est vécue dans toutes les administrations algériennes en cette période des grandes chaleurs. Si, dans d’autres pays et sous d’autres cieux, l’informatique a sensiblement facilité la vie du citoyen, chez nous, c’est le contraire qui se passe. Dans n’importe quel pays au monde, on peut activer sa carte, consulter son compte, payer une facture… par un simple clic sur le clavier du portable personnel. En Algérie, et aux guichets de la Cnas, chaque employé dispose d’un code d’accès au réseau. Si cet agent est absent, le guichet est de facto inopérationnel. Si le médecin contrôleur ne vient pas, l’usager reporte alors toutes ses activités pour attendre la venue de ce fonctionnaire. Les dirigeants de cet organisme savent qu’ils manqueront d’effectif aux mois de juillet et août, alors pourquoi bloquer des cartes de malades chroniques, ces deux mois ? Pourquoi libérer l’ensemble des fonctionnaires et donner en pâture une seule fonctionnaire qui, faut-il le préciser était d’une extrême gentillesse, à des usagers qui finissent par perdre leur self- contrôle ? L’adage dit « gérer c’est prévoir » et en subissant des attentes de plusieurs heures, nos responsables montrent leur incompétence en laissant les choses en l’état.