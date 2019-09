Selon Djamel Hamassi, chargé de communication de la Cnas de Tizi Ouzou, l’occasion est destinée à expliquer aux étudiants de l’université de Tizi Ouzou les avantages que leur procure ce moyen que l’état met à leur disposition. Toujours selon notre interlocuteur, ces journées, qui se déroulent au niveau du campus Hasnaoua 1 de l’université de Tizi Ouzou s’étaleront jusqu’à jeudi prochain.

En effet, la manifestation a été l’occasion d’aborder les étudiants dans leur institution pour leur expliquer les avantages qu’ils ont à demander leurs cartes. Sur ce chapitre justement, Djamel Hamassi affirmait que la Cnas de Tizi Ouzou assure quelque 75 000 étudiants de l’université Mouloud Mammeri. Cependant, le hic est que plus de 8 000 d’entre eux ont fourni des demandes pour se faire établir la carte Chifa, mais après deux années, ils ne se sont pas encore rapprochés des guichets pour la retirer. Un chiffre qui renseigne amplement sur le désintérêt inexpliqué des étudiants pour ce moyen indispensable pour leur parcours. C’est justement pour cette raison que les journées portes ouvertes sont d’une grande importance. La Cnas compte multiplier les campagnes afin de sensibiliser les étudiants car la carte Chifa leur offre le droit aux médicaments avec les mêmes avantages que les travailleurs et autres salariés. Pour les convaincre, la Cnas leur offre le moyen de s’assurer même contre les accidents de travail qu’ils peuvent rencontrer durant leur parcours. Les conditions de son obtention ne sont, par ailleurs, pas difficiles.

Il suffit, ajoute Hamassi, de remplir une demande d’inscription référencée Sécu 01, une demande signée par les services compétents de l’université, accompagnée d’un bulletin d’inscription à l’université. Le dossier est composé d’un certificat de scolarité à chaque début d’une nouvelle année universitaire, répondre aux convocations des services de contrôle médical en cas de nécessité et enfin déposer un chèque barré, CCP ou bancaire, auprès du centre d’affiliation. La carte Chifa n’est plus difficile à obtenir car il suffit juste de se rapprocher du centre payeur de son affiliation , muni d’une photocopie de la carte d’identité nationale, une photo d’identité prise sur fond blanc et une photocopie de la carte de groupage sanguin. Il faut noter enfin que l’idée d’organiser des portes ouvertes au niveau de l’université a été judicieuse. Hier, au premier jour de la manifestation, les étudiants étaient nombreux à se rapprocher du stand, pour plus de renseignements. Ces derniers voulaient surtout s’enquérir sur les conditions d’obtention de la carte Chifa et les avantages qu’elle leur offre. Un vrai dialogue s’est vite installé entre les représentants de la Cnas sur place et la communauté estudiantine. Les portes ouvertes se poursuivront tout le long de la semaine jusqu’à la clôture jeudi prochain, dans l’après-midi.