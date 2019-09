Ce n’est pas un hasard que les manifestations hebdomadaires des Algériens se tiennent dans le calme et se dispersent pareillement. Les manifestants qui ne manquent pas de louer le pacifisme du Mouvement populaire, savent pour avoir vu comment les choses se déroulent ailleurs, que le sens professionnel des forces de l’ordre ne suffit pas pour garantir un tel climat. Il fallait, qu’il y ait derrière, une volonté politique tendant à sauvegarder la sécurité des Algériens. Si des citoyens manifestent en famille, alors que sous d’autres cieux, les protestataires sont systématiquement «accueillis» par les gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement, c’est principalement parce qu’on a tenu compte de leur liberté d’exprimer leurs opinions.

Cette réalité ne date pas d’hier. C’est aussi une vérité que tout un chacun peut constater. Il faut que les opposants admettent, une bonne fois pour toutes, que «la paix et la sécurité dont jouit notre pays aujourd’hui, n’ont pas été atteintes sans peine», comme le rappelle le chef d’état-major de l’ANP. On se sent l’obligation de l’affirmer parce qu’un certain discours voudrait vendre le contraire à l’opinion nationale. Les citoyens savent que la sécurité s’obtient par les efforts que déploie un corps de sécurité. Celui qui dit le contraire ment. Et lorsque le chef d’état-major affirme que lesdits efforts «sont le fruit d’une vision globale du concept de sécurité, adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire», il est insensé de le démentir et de tenter de voir dans l’attitude de l’ANP un frein à l’expression démocratique. Disperser une foule n’est pas sorcier. On le fait à Paris, au Caire, à Hong Kong et ailleurs. Ce n’est pas la méthode utilisée par les forces de sécurité algériennes.

Sorti de ce constat de terrain, le reste n’est que point de vue et appréciation sur les limites de telle ou telle autre liberté. Des interpellations se font par centaines aux quatre coins du monde. Des arrestations aussi finissent par des non-lieux ou des relaxes, en Algérie comme ailleurs. Il y a des peines de prison ferme ou avec sursis prononcées par tous les tribunaux du monde, en pareilles circonstances. Il faut certes, déplorer la privation de liberté. Mais ce n’est pas une raison pour tout surpolitiser et créer un voile de fumée sur les attentes réelles des citoyens algériens. Ces derniers veulent sortir de la crise, promouvoir une nouvelle élite, non pas cooptée, mais choisie par le peuple, par la voie des urnes.

Tous les politiques, à commencer par ceux qui manifestent contre la présidentielle, savent qu’il n’existe aucun autre moyen que le suffrage universel pour édifier une société véritablement démocratique. Ce qu’ils font est à des années-lumière de cet «idéal» qu’ils disent défendre, pour la simple raison qu’ils sont eux-mêmes cooptés par les réseaux sociaux. Ils n’ont présentement aucune légitimité populaire et s’empressent de parler au nom du peuple. Lequel peuple est censé «se mobiliser massivement», afin de faire du prochain rendez-vous électoral du 12 décembre prochain «un point de départ au processus de renouvellement des institutions de l’Etat et à faire de cette échéance électorale une réussite, ce qui permettra d’élire un nouveau président, jouissant de toute la légitimité afin de diriger le pays et concrétiser les aspirations du peuple», note le chef d’état-major. Il y aura certainement quelques «génies» qui trouveraient «vieillots» ce genre d’expressions. Mais ne restons pas sur la syntaxe et admettons que dans le propos, il y a du vrai, du sens et de la responsabilité.

Peu importe la qualité de la prochaine élite. Le peuple fera en sorte d’en améliorer le rendement, à force de pression et de vigilance. L’important pour l’heure est de fermer la porte de la crise pour ouvrir celle du combat émancipateur de la République. Cela est d’autant plus stratégique pour l’avenir de la nation que le scrutin présidentiel «se déroulera dans des circonstances complètement différentes des précédentes élections, du fait que ce processus électoral n’est plus du ressort de l’Administration», rassure le chef d’état-major. «Nous soulignons, une fois encore, que nous sommes déterminés à faire sortir notre pays de cette crise, quels que soient les efforts et les sacrifices à consentir. Nous sommes convaincus que notre démarche sera couronnée de succès», a-t-il insisté.

L’intention est claire. Le combat n’en finit pas pour autant. Il doit être mené auprès de la société et dans des institutions légalement élues. C’est le message que les Algériens doivent absolument retenir. Tout le reste n’est que verbiage de politiciens.