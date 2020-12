Encore une. Ammar Belhimer multiplie les sorties médiatiques et les répliques à l'encontre de la résolution du Parlement européen. Dans une interview accordée au site Sputnik, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a, à nouveau, dénoncé «les plans voués à l'échec» ourdis contre l'Algérie qui «n'accepte point de leçons creuses, ni de paternalisme hérité de la colonisation». Pour le ministre, les desseins de ces positions et décisions sont clairs et connus de tous «il s'agit d'attitudes invitant de manière tacite à une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, au service d'intérêts de parties données».

Il s'agit également «d'un plan visant la déstabilisation de certains pays en voie de développement, dont l'Algérie qui demeure attachée à sa souveraineté et à ses positions en faveur des causes justes de par le monde, telles les causes sahraouie et palestinienne», a encore ajouté Ammar Belhimer non sans déplorer que «certains membres d'une institution aussi prestigieuse que le PE, jouent le rôle de mercenaires au service de certains lobbies notoires dont l'objectif principal est d'éliminer ce qui reste des Etats en Afrique, dans le Monde arabe, en Amérique latine et en Asie, en y semant la discorde entre gouvernants et gouvernés et en exerçant des pressions par divers moyens, à même d'entamer leur image tant au niveau local qu'international». Le but principal étant «de satisfaire des ambitions purement expansionnistes et d'exploiter les richesses de ces pays en voie de développement, sans que ces puissances occultées qui agitent les sbires du Parlement européen n'aient à recourir à la force militaire». Revenant sur la position immuable de l'Algérie concernant le Sahara occidental, le porte-parole du gouvernement a appelé à «l'application des décisions onusiennes concernant le règlement politique qui permettrait au peuple sahraoui de disposer de son avenir» tout en rappelant que la cause sahraouie «était présente en force lors des travaux du sommet extraordinaire de l'UA tenu sous le thème ‘‘Faire taire les armes'' où la majorité écrasante des intervenants avait condamné la violation de l'accord du cessez-le-feu par le Maroc, réitérant leur solidarité avec le peuple sahraoui et leur soutien à son droit intangible à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux décisions de la légalité internationale». Il refusera de commenter l'ouverture par les Emirats et le Bahreïn de consulats à Laâyoune occupée, car «l'Algérie ne s'ingère pas dans les affaires internes des pays, c'est là une position de principe». Cependant et par principe aussi «l'Algérie ne cessera d'apporter son soutien au droit des peuples à l'autodétermination, la cause sahraouie étant une question de décolonisation et la République arabe sahraouie démocratique étant membre fondateur de l'Union africaine (UA). De ce fait, les villes sahraouies dont Laâyoune sont des villes occupées par le Royaume du Maroc». Concernant l'impact des agissements marocains dans la région d'El Guerguerat sur les relations algéro-marocaines, Belhimer a fait savoir qu'il s'agissait de «violation du cessez-le-feu signé entre les deux parties du conflit (Front Polisario et Maroc (...) Tout conflit armé crée, naturellement, une tension auprès des pays voisins», a-t-il ajouté. «L'attitude du Maroc a fait exploser la situation à nouveau et la résurgence du conflit armé. L'Algérie n'a eu de cesse de mettre en garde» contre ce scénario, a précisé le ministre de la Communication invitant enfin les «autorités marocaines à faire preuve de sagesse et à appliquer les décisions onusiennes à travers l'activation du rôle de l'UA et la relance du Conseil de paix et de sécurité, chargé officiellement du suivi de cette affaire».