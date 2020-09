Qualifiant le référendum pour la révision constitutionnelle, qui interviendra le 1er novembre prochain, d'étape cruciale, le Haut Commandement de l'armée s'est engagé à réunir toutes les conditions nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous électoral. À ce titre, les instructions du chef d'état-major sont fermes. «J'ai donné des instructions strictes à l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire et des services de sécurité (...) pour veiller à la sécurisation globale et totale de ce référendum», a déclaré le chef d'état-major de l'armée, Saïd Changriha, hier, lors de la cérémonie d'installation officielle du général-major Djamel Hadj Laâroussi en sa qualité de commandant de la 2ème Région militaire à Oran, en remplacement du défunt général-major Meftah Souab, décédé récemment. Pour tracer les repères du nouvel Etat algérien débarrassé des anciennes pratiques, le référendum du 1er novembre prochain constitue une étape importante dans le processus de reconstruction nationale. C'est dans ce sens que le général-major Saïd Changriha a rappelé que la prochaine consultation électorale est une promesse faite au peuple algérien par le président de la République, lors de sa campagne électorale, «afin de concrétiser les attentes légitimes des générations de l'indépendance». Acquis et foncièrement engagé pour cette noble cause, le Haut Commandement de l'armée s'appliquera avec toute la rigueur nécessaire pour faire de ce rendez-vous électoral une réussite. «Ce rendez-vous électoral constitue une étape cruciale dans le processus visant à tracer les repères du nouvel Etat algérien», a noté le chef-d'état-major dans la même allocution. Aux yeux de l'institution militaire, ce référendum est la meilleure voie pour concrétiser les attentes «légitimes des générations de l'indépendance», qui ont brisé le mur de la peur et «ont exprimé en toute spontanéité et avec une clarté totale, leurs espoirs de bâtir une Algérie nouvelle» dans laquelle la justice, l'équité et l'égalité des chances en seront les piliers fondateurs. Aussi, le Haut Commandement de l'armée a-t-il exprimé son entière disponibilité pour «faire de cette étape cruciale une totale réussite», en soutenant entièrement les démarches des institutions de l'Etat, visant à atteindre de nouveau la renaissance et le progrès de l'Algérie. Pour l'armée, cette démarche de renouvellement ne se fera pas sans l'adhésion de la jeunesse qui est l'atout de la nation, en tous temps. «Ces jeunes, en qui nous percevons un présage de bon augure pour le présent et le futur du pays, seront à la hauteur de la lourde responsabilité et des défis rencontrés», a encore appuyé Changriha.

Aux unités militaires qui s'apprêtent à entamer la nouvelle année 2020-2021, le chef d'état-major a expressément insisté sur la rigueur de l'exécution des programmes de préparation au combat. Les défis et les obligations de l'armée seront cruciaux durant les mois et les années à venir. En effet, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger, il est nécessaire d'avoir une préparation exemplaire et sans failles. C'est le message qui a été adressé par Saïd Changriha à toutes ces unités.