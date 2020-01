Cette année, le jour de l’An amazigh, Yennayer 2970, qui a coïncidé avec la journée de dimanche 12 janvier, a été de bon augure et un heureux présage compte tenu des pluies abondantes qui sont tombées, dans le Centre du pays après plusieurs semaines d’attente. Aussi, et comme décrété officiellement depuis trois ans, la journée en question a été marquée dans la wilaya de Tizi Ouzou par un arrêt de travail dans toutes les institutions et établissements publics après que la journée de Yennayer a été déclarée journée de fête nationale chômée et payée. C’est la première fois en effet, que les fonctionnaires ne se rendent pas à leurs lieux de travail en cette journée de Yennayer car les deux premières années ayant succédé à la reconnaissance de Yennayer comme journée nationale, chômée et payée ont coïncidé avec le week-end (vendredi et samedi). En outre, malgré la pluie battante, les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou ont été au rendez-vous avec le jour de l’An berbère qui tombe chaque année le 12 janvier. Une journée mise à profit par des centaines d’associations culturelles ainsi que par les institutions culturelles publiques afin de revisiter de fond en comble toutes les facettes ayant trait à l’histoire, la culture, la langue et le patrimoine amazigh plusieurs fois millénaire. Le chef-lieu de wilaya continue donc à battre au rythme de la célébration de Yennayer grâce à l’implication de plusieurs acteurs publics locaux dont la direction de la culture, la Maison de la culture, le théâtre régional Kateb-Yacine et radio Tizi Ouzou. C’est d’ailleurs en présence de centaines de personnes, en majorité des familles, qu’une grandiose et agréable soirée artistique s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche passé dans la grande salle de spectacles du théâtre régional Kateb-Yacine. Les deux artistes Rabah Lani et Omar Kheloui ont offert des moments suaves au public nombreux qui a tenu à passer autrement cette journée de Yennayer où la priorité est généralement donnée à la famille : la grande famille. Puisque cette dernière se réunit traditionnellement autour d’un grand couscous aux sept légumes agrémenté de l’incontournable et succulent poulet. Mais les activités artistiques ont pris le dessus sur cette célébration au courant de cette année où Yennayer a été donc fêté en communauté au grand bonheur de tout le monde. Radio Tizi Ouzou, en plus du spectacle organisé au théâtre régional Kateb-Yacine durant la soirée de samedi passé, a également organisé une émission spéciale en conviant plusieurs artistes anciens et nouveaux, à leur tête le cheikh Dahmani Belaïd qui en a été incontestablement l’invité surprise et l’hôte d’honneur au grand bonheur de tous les auditeurs de radio Tizi Ouzou. Toujours au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, la Maison de la culture Mouloud-Mammeri a accueilli de nombreux artistes kabyles qui ont animé le gala de Yennayer devant un public très nombreux malgré la pluie battante et le froid : 10 degrés à 13 heures. L’ambiance de la fête de Yennayer a donc atteint son apogée dimanche, notamment au niveau du théâtre de Verdure qui abrite depuis quatre jours le fameux et incontournable marché de Yennayer et où une quarantaine d’exposants provenant de plusieurs wilayas du pays exposent leurs produits d’artisanat tous ayant trait au patrimoine culturel amazigh aussi riche et varié qu’ancien. Dans de nombreux chefs-lieux communaux, l’heure était à la célébration de Yennayer avec un programme exceptionnel dans la localité des Ouadhias qui a vu la tenue d’une multitude d’activités culturelles et artistiques hier, dimanche. Tout comme à Larbaâ Nath Irathen Azazga où la fête de Yennayer a atteint son apogée. A Ath Yanni, la population locale sous l’égide de l’Assemblée populaire communale (APC), a décidé « de joindre l’utile à l’agréable » en dédiant les activités de Yennayer spécialement au grand chanteur, le regretté Brahim Izri, à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance et dont l’anniversaire du décès coïncide également avec le mois de janvier. Plusieurs activités en hommage au grand artiste disparu ont été abritées par la localité des Ath Yanni et de ses environs qui ont enfanté de nombreuses autres personnalités culturelles à l’image de Mouloud Mammeri, Mohamed Arkoun, Chabane Ouahioune, Abdellah Mohia, Boukhalfa Bittam…