La Chine a fêté, jeudi dernier, le 71ème anniversaire de la proclamation de la fondation de la République populaire. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, l'ambassade de Chine en Algérie, à l'instar des autres ambassades dans le monde, a préféré ne pas célébrer la fête nationale par des réceptions. Cela n'empêche pas de partager avec ce pays allié la joie de son indépendance, car, entre la Chine et l'Algérie, la relation particulièrement amicale, ne date pas d'aujour-d'hui. Faut-il rappeler qu'en 1958, la Chine a été le premier pays non-arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire algérien et que l'Algérie avait menée, en 1971, une bataille acharnée pour l'adhésion de la Chine à l'Organisation des Nations unies (ONU). Depuis, les relations se sont renforcées entre les deux pays et même les deux peuples. D'ailleurs, en 2014, la Chine et l'Algérie ont établi un partenariat stratégique global, et leur relation bilatérale est entrée dans une nouvelle phase de développement plus affirmé et dynamique. Sur le plan politique, les deux pays continuent de se soutenir sur des questions cruciales. Sur le plan économique, le partenariat stratégique global sino-algérien ne cesse de se renforcer. Les statistiques en sont la preuve puisque au cours du premier semestre de l'année 2019, le volume d'import-export entre les deux pays s'est chiffré à plus de 5,219 milliards de dollars. L'Algérie et la Chine ont mené également, dans le cadre de la construction conjointe de «la Ceinture et la Route de la soie», des coopérations «fructueuses», faisant que l'Algérie est devenue le 5e plus grand partenaire commercial africain de la Chine. Il faut aussi noter que les deux pays ont mené des échanges et des coopérations notables dans les domaines culturel et humain, ce qui a permis de consolider davantage l'amitié entre les deux peuples. L'excellence des relations entre les deux pays, établies sur les principes du respect mutuel, d'égalité et de prospérité partagée, leur a permis tout naturellement de s'entraider dès l'apparition de la crise sanitaire mondiale. En avril dernier, le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré: «La Chine est un pays ami très proche et cette amitié ne plait pas à certains», avant d'ajouter «c'est donc tout naturellement que l'Algérie a répondu à l'appel de la Chine en lui envoyant, en février dernier, des aides pour lutter contre la propagation du Covid-19». Mais très vite et dès la propagation du virus, la Chine a montré toute sa solidarité aux autorités et peuple algérien à travers l'envoi d'aides médicales et de médecins. C'est dire que les relations sino-algériennes ont de belles perspectives et de grandes potentialités et comme l'a déclaré dans une de ses interventions, l'ambassadeur chinois en Algérie «la Chine continuera à être indéfectiblement aux côtés de l'Algérie».