Depuis, hier, le nombre de pays touchés par le virus est passé à 20. Ainsi le Royaume-Uni, la Russie et la Suède ont fait part de leurs premiers cas de contamination. D’ailleurs, l’inquiétude de ces pays n’a pas tardé à se faire savoir, puisque des meures restrictives drastiques ont été mises en place. En effet, l’Australie a annoncé l’interdiction immédiate d’entrée sur son territoire de tous les non-résidents arrivant de Chine, exigeant une mise en quarantaine de 14 jours aux personnes de retour. «Seuls les citoyens australiens, les résidents australiens, et les épouses», seront autorisés à entrer dans le pays à partir de la Chine », a annoncé le Premier ministre australien Scott Morrison. D’ailleurs, d’autres pays ont indiqué avoir pris des décisions dans le même sens, à l’instar de l’Italie, Singapour ou la Mongolie. Le Vietnam, quant à lui, a suspendu toutes ses liaisons aériennes avec la Chine. Le Royaume-Uni a annoncé hier, le rapatriement de son personnel diplomatique non essentiel basé en Chine. En effet, un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères britannique, déclare : «Nous retirons temporairement une partie de notre personnel britannique et leurs proches de notre ambassade et de nos consulats en Chine.» Ajoutant que «Notre ambassadeur et le personnel nécessaire pour poursuivre les tâches essentielles vont rester.» Indiquant en outre que, le Royaume-Uni a déjà rapatrié 83 de ses ressortissants de la ville de Wuhan. En outre, les Etats-Unis d’Amérique ont déclaré, vendredi, l’état d’urgence sanitaire et annoncé qu’ils refusaient l’entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers s’étant rendus en Chine. D’ailleurs «tous les ressortissants américains ayant voyagé au cours des deux semaines écoulées dans la province chinoise du Hubei, foyer de l’épidémie, seront placés à l’isolement pendant 14 jours - soit la période d’incubation», a affirmé un représentant des services sanitaires lors d’un point de presse à la Maison-Blanche.

Face à ses décisions drastiques, les autorités chinoises affirment leur «mécontentent» et affirment : «Il n’est pas nécessaire de paniquer inutilement, ni de prendre des mesures excessives», a estimé l’ambassadeur de Chine à Genève, Xu Chen, certifiant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) faisait « pleinement confiance à la Chine». «J’espère qu’une attitude calme, rationnelle, scientifique et objective pourra prévaloir face au développement de cette épidémie», déclare le diplomate. Cela dit, même si l’OMS a annoncé l’urgence internationale. Cette dernière signale que pour le moment les pays africains et sud-américains sont à «l’abri» de toute contamination. «Si l’Afrique et l’Amérique du Sud semblent encore à l’abri de l’épidémie qui a tué 259 personnes en Chine, après un nouveau record de

46 décès enregistrés en l’espace de 24 heures, le virus touche désormais plus d’une vingtaine de pays», affirme l’organisation onusienne.