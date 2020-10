C'est un procès unique en son genre qui s'est achevé, hier, au tribunal de Chéraga. Celui d'une femme qui a réussi à mettre dans son sac les plus hauts responsables de l'Etat en se faisant passer pour la... «fille» cachée du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. La chute de l'empire de Nachinache Zoulikha-Chafika, plus connue sous le nom de «Mme Maya», a été aussi «brutale» que celle de son faux paternel. Le tribunal de Chéraga l'a condamnée, pour des affaires de corruption, à une lourde peine de 12 ans de prison ferme. Cette peine assortie d'une amende de 6 millions de DA et de la saisie de ses biens Ses deux filles, Imène et Farah, qui étaient au centre de cette «arnaque d'Etat» ont été condamnées chacune à 5 ans de prison ferme avec une amende de 3 millions de DA et la saisie des biens. Elles doivent aussi verser 600 millions de DA de dédommagement au Trésor public. Les hauts responsables qui ont servi et aidé l'accusée durant son règne à la Villa 143 du Club des Pins ont aussi écopé de lourdes peines qui viennent s'ajouter à leur tableau déjà bien noirci par des condamnations pour corruption. À leur tête l'ex-puissant patron de la police algérienne, le général-major, Abdelghani Hamel. L'ancien directeur général de la Sûreté nationale a été condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA. L'ancien wali d'Oran, Abdelghani Zalène, a écopé de la même peine. C'est la plus lourde prononcée jusqu'ici contre lui. Il avait déjà écopé de plusieurs peines allant de 2 à 5 ans de prison dans d'autres affaires, notamment celle de Abdelghani Hamel et sa famille. Un ancien «super wali», devenu ministre, en a eu aussi, pour son grade. Il s'agit de l'ancien wali de Chlef, Mohamed Ghazi. Impliqué dans cette affaire, il a été condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA. Son fils, Chafie, est également impliqué dans cette affaire. Il écope de 2 ans de prison ferme et une amende de 500.000 DA. Des peines aussi lourdes ont été prononcées contre des hommes d'affaires et des députés. Les deux investisseurs et entrepreneurs, Belaïd Abdelghani et Benaïcha Miloud ont été condamnés respectivement à 7 et 10 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA chacun. L'ancien député à la retraite, Omar Yahiaoui (en fuite à l'étranger), a été condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende d'un million de DA et la saisie des biens et le lancement d'un mandat d'arrêt international à son encontre. La défense a décidé de faire appel du jugement. La cour d'Alger devrait donc être très prochainement le théâtre du «remake» de ce feuilleton judiciaire où le «people» se mélange à une sombre arnaque. Les dessous de l'affaire «Mme Maya» ont mis à nu les pratiques scabreuses des hautes sphères de l'Etat durant l'ère des Bouteflika, à l'image de celle, ordonnée par l'ex -chef de la police algérienne l'envoi de policiers pour dresser ses deux chiens! Ce n'est pas tout! La Villa 143 de la Résidence d'Etat du club des Pins était devenue un véritable bureau de lobbying. Cette «proche» de la famille Bouteflika qui se faisait passer pour sa «fille» cachée ou un membre de la famille, a profité de cette «proximité» pour faire de belles affaires qui se chiffrent en milliards de centimes.