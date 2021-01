La circulation automobile sur les hauteurs de Dhaya (sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès) a connu, hier, une perturbation à cause de fortes chutes de neige accompagnées de pluies et de verglas, selon les services de la direction des travaux publics. L'axe de la Route nationale (RN 13) reliant les communes de Telagh et Dhaya enregistre une perturbation de la circulation, ce qui a nécessité l'intervention des agents des travaux publics accompagnés des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale, afin de dégager la route, en utilisant du sel pour faire fondre la neige et le verglas, notamment au niveau des virages dangereux des monts de Dhaya et à l'entrée de la forêt de Dhaya, en direction de Oued Sebaâ et le chemin reliant les communes de Dhaya et Sidi Chaib sur une distance de 3 kilomètres, a-t-on indiqué. Par ailleurs, les services de la commune de Oued Taourira se sont attelés, en compagnie des autorités locales de la daïra de Merine à l'ouverture de la RN 109, au lieudit «virage Aicha».

De plus, les services concernés sont mobilisés dans les communes et les cités d'habitation des daïras de Telagh et de Merine pour l'ouverture des chemins vicinaux qui enregistrent une perturbation dans le trafic routier, suite aux chutes de neige, a-t-on fait savoir. Aucun accident n'a été déploré et les équipes d'intervention, composées d'agents des travaux publics, des communes et des éléments de l'ANP, restent prêtes à intervenir à tout moment avec deschasse-neige pour faciliter la circulation, notamment au niveau des Routes nationales (RN 13 et 109) et des zones d'habitation du sud de la wilaya.