L’Assemblée populaire nationale (APN) traverse une période des plus désastreuses depuis sa création avec l’annonce du recouvrement de la souveraineté nationale du pays.

Cette auguste Assemblée fait face à des tiraillement le moins que l’on puisse dire, puérils et relevant d’un pur infantilisme politique.

La hache qui a été déterrée il y a de cela quelques mois contre l’ex-président de l’APN, Saïd Bouhadja en l’occurrence, semble reprendre de plus belle cette fois-ci par les mêmes qui ont été à l’origine de l’impasse, voire de l’imbroglio qui taraude l’hémicycle et, par ricochet, l’appareil législatif est en stand-by. La crise qui frappe l’institution législative est en train de secréter des attitudes et des agissements qui risquent d’apporter un sérieux coup au fonctionnement des institutions de la République dont des artifices de lois et de législations s’imposent comme outils dans la perspective de faire huiler la mécanique de l’Etat et répondre aux exigences de la société et ses demandes.

On est passé d’une situation de normalité quant à la stabilité de l’institution législative à une situation où l’APN est bloquée, voire dans l’impasse. Tout le brouillamini qui a caractérisé la scène d’avant-hier, à savoir le retrait de confiance au président actuel de l’Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, et exiger sa démission illico presto par la majorité des groupes parlementaires qui siègent à l’APN, n’a pas eu le résultat escompté. Une pétition en bonne et due forme à été signée pour exiger le départ immédiat de celui qui a souillé le rôle et la mission politique de cette institution en allant jusqu’à cadenasser les portails de l’APN pour interdire à son prédécesseur d’exercer ses fonctions en sa qualité du président de ladite institution législative. La situation politique du pays est aussi particulière, la crise institutionnelle semble prendre un sens aigu au vu de l’évolution de la situation du pays sur fond d’une instabilité qui renseigne sur l’ampleur de la crise qui guette les institutions de la République.

Le jeu de micmac auquel se livrent les députés de la majorité et le président actuel de l’assemblée pousse les observateurs de la chose politique à se poser la lancinante question de la maturité et le sens patriotique qui fait défaut. Ce qui s’est passé avant-hier et les dernières évolutions ne favorisent pas la décantation positive qui aidera les institutions à retrouver leur fonctionnement ordinaire.

La crise de l’APN ne fait que débuter, à voir comment les choses sont en train d’évoluer au niveau de l’hémicycle , c’est-à-dire entre le président actuel et la majorité des députés qui veulent le faire destituer.

La bataille est en train de prendre un caractère «réglementaire» en rappelant que «au vu des contrevérités contenues dans un document faisant mention d’informations sur une prétendue réunion du Bureau de l’Assemblée, en ce dimanche 30 juin 2019, il convient de rappeler que le Bureau de l’Assemblée, dont les réunions sont convoquées et présidées par le président de l’APN conformément aux articles 18 et 09 du règlement intérieur de l’APN, n’a pas été convoqué en ce jour», précise-t-on au niveau du bureau de l’APN.

La scène désolante d’une Assemblée en panne ne fait qu’aggraver l’image du pays et participer dans le pourrissement de la situation en général. Sous d’autres cieux, l’Assemblée est censée répondre à un besoin brûlant quand le pays vit des situations particulières et inédites dans son histoire. L’Assemblée qui se respecte réfléchira et contribuera dans la dynamique transitionnelle du pays en proposant des solutions et des issues à la crise dans laquelle est plongé l’Etat et la société.

Le pays ne peut pas attendre plus de temps pour qu’il puisse répondre aux préalables, voire aux exigences relatives à des projets de lois comme c’est le cas de la loi de finances et autres projets intimement liés à l’intérêt national.

Il est urgent de se mettre à l’exigence de solutionner la problématique de l’Assemblée pour permettre aux institutions de l’Etat de sortir de l’état d’impasse et de crise qui les caractérise.