Cela peut s'assimiler à la réouverture de frontières entre l'Algérie et... une zone de non- droit, tellement l'événement a une grande résonance auprès de l'opinion publique. Le libre accès à la plage de Club des Pins, décidé le 15 août dernier par le président de la République, n'est pas un fait anodin, même s'il a été passé sous silence. D'ailleurs, l'information qui n'a plus besoin d'être confirmée de sources officielles, a largement circulé, vendredi, sur les réseaux sociaux, si bien que la plage a été prise d'assaut par des centaines de citoyens qui y ont afflué tout au long de la journée. Ils continuaient, hier encore, à se diriger vers cet endroit «confisqué» durant plus de 29 ans. La plage de Club des Pins était exclusivement réservée aux locataires de la résidence d'Etat du Sahel. Quelques-unes de leurs connaissances aussi. Mais le simple citoyen n'y avait pas accès alors que sa fermeture ne se justifie plus avec le retour effectif de la paix en Algérie, depuis au moins une dizaine d'années. Créée fin des années 92 par un décret exécutif signé par Belaïd Abdesselam qui était alors chef du gouvernement, la résidence de Sahel faisait partie intégrante du patrimoine de l'Entreprise de gestion du centre touristique de Club des Pins. Elle a été soustraite du patrimoine de l'Egct et destinée à constituer une résidence d'État afin d'assurer la sécurité pour les hauts responsables, les dirigeants politiques, les parlementaires et autres personnalités durant l'époque du terrorisme. Les structures qui composent cette résidence sont l'ensemble de villas et de chalets sis à Club des Pins et un autre ensemble de villas à Moretti, annexé en 1996 à la résidence d'Etat Sahel. Transformée donc en zone sécuritaire, la plage à laquelle donne accès la résidence d'Etat, a été, de fait, fermée. Mais cette situation qui devait être temporaire est devenue, au fil des années, l'expression même du non-droit imposé. Les hauts responsables qui ont bénéficié d'un chalet ou d'une villa à Club des Pins n'ont plus quitté les lieux même après avoir quitté leurs postes de responsabilité. Mieux encore, ceux qui ont été logés à Moretti sont tous devenus propriétaires et la résidence d'Etat de Moretti n'a d'Etat que le nom, ses villas ayant été vendues presque au dinar symbolique (à moins de 600 000 DA) à des particuliers et à de hauts responsables et cadres de l'Etat à l'époque du ministre gouverneur d'Alger. Même les villas de Club des Pins ont failli être cédées après la signature en 2018 par l'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, d'un décret de cession des biens immobiliers publics n'était-ce un décret présidentiel, intervenu le lendemain, qui est venu mettre fin à toute velléité convoitant ce bien de l'Etat. Et tous ces ex-responsables ne s'étaient alors pas gênés pour maintenir fermé l'accès des plages aux citoyens dans l'illégalité la plus totale alors même que leurs charges étaient payées par l'argent du contribuable. Rien ne justifiait le maintien de la fermeture des plages si ce n'est le fait que les ex-responsables avaient choisi de se créer leur «Eden», loin de l'Algérie, de son peuple et de ses préoccupations. Un endroit loin des indiscrétions qui permettait de traiter des «affaires» en toute tranquillité. La citadelle interdite est devenue au coeur de toutes les rumeurs et, des histoires incroyables étaient racontées sur ce qui se passait à l'intérieur. Certaines ont fini par s'avérer réelles puisque dans l'Algérie d'après le 22 février, il a été possible d'apprendre que des complots se tissaient à l'intérieur des chalets, des projets de milliers de milliards se discutaient sur la terrasse et des kilos d'or ont été murés dans ses villas. Même, une fille de l'ex-président, une fausse, jouait à la médiatrice entre hommes de pouvoir et hommes d'affaires. Tout cela se passait dans la résidence d'Etat de Club des Pins dont la majorité des occupants, membres des ex-gouvernements des 20 dernières années, a fini par être transférée à la «résidence d'El Harrach». Donc, c'est pour servir leurs intérêts et s'éloigner de la «plèbe» que les ex-responsables ont accaparé Club des Pins et Moretti, pour eux et leurs enfants, ne pensant pas aux conséquences de leur geste qui a créé «deux» Algérie et a renforcé l'inégalité, la hogra et l'impunité. Ce qui a fait sortir, par millions les Algériens, le 22 février dernier, exigeant le départ de ceux qui ont «privatisé» le pays indépendant. En se rendant, hier, par milliers à la plage de Club des Pins, les Algériens qui ne manquent certes pas de plages pour passer un moment à la mer, ont choisi, toutefois de se rendre à cette zone de non-droit, connue pour être la citadelle de la corruption, sûrement pour se sentir enfin libérés de la «Issaba».