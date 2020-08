La diplomatie marocaine est prise une nouvelle fois en flagrant délit de mensonge. Outre le fait d'être la risée de la communauté internationale qui doit rire sous cape, elle ne sera toutefois condamnée par aucun tribunal. Elle n'échappera pas cependant à la réaction du Programme alimentaire mondial des Nations unies qu'elle a impliqué dans cette sordide affaire qui n'avait pour autre objectif que de tenter de porter atteinte à l'Algérie. De quoi s'agit-il? Le Maroc a, entre autres, à travers la voix de son ambassadeur à Rome accusé faussement l'Algérie «de prélever une taxe de 5% sur l'aide humanitaire destinée aux réfugiés saharaouis».

Le coup de grâce

Mensonge! Le PAM rétablit la vérité. «L'aide acheminée aux camps des réfugiés sahraouis n'est soumise à aucune imposition par le gouvernement algérien et est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Algérie, comme dans tous les autres pays où nous opérons», souligne le PAM dans sa réponse à une note verbale de la représentation diplomatique alaouite à Rome. Le Makhzen boira le calice jusqu'à la lie. «Le soutien du gouvernement algérien aux camps de Tindouf comprend la facilitation du dédouanement et des opérations portuaires et du transport des fournitures humanitaires jusqu'aux camps», précisera l'Agence onusienne. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a dénoncé (11 juillet, hier, la «campagne de désinformation» menée par les médias marocains sur un prétendu «détournement de l'aide humanitaire européenne accordée aux réfugiés sahraouis», notant que ces allégations «infondées» ont été clairement démenties par de hauts responsables de l'UE en charge du dossier, écrivait, le

13 juillet Afrique Asie sur son site. «Les médias marocains et leurs relais médiatiques satellites mènent, depuis quelques semaines, une campagne de désinformation enragée visant à faire croire à l'opinion publique que l'aide humanitaire qu'accorde l'UE aux réfugiés sahraouis est détournée par le Front Polisario et notre pays», avait déploré Belani en réponse à la campagne menée par les organes de presse marocains, ajoute le magazine, qui cite l'APS.

Le Maroc s'est résolu, ces derniers mois, à «dépoussiérer sa vieille rengaine sur le prétendu ‘'détournement'' de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis, en exhumant et en décontextualisant un vrai-faux rapport de l'Office européen de lutte contre la fraude (Olaf), vieux de 13 ans et ayant fait l'objet de multiples dénégations tranchées et catégoriques de la part des plus hautes instances décisionnelles de l'UE», soulignera à son tour Hocine Belaïd, analyste des questions africaines, dans une contribution publiée par le site Lapatrienews.com. Après l'UE, c'est au tour de Rome, qui abrite le siège du PAM, d'«anéantir les illusions du Makhzen» sur les questions de l'aide et du recensement des réfugiés sahraouis, indiquera-t-il. Un constat qui s'appuie sur une note officielle du PAM, datée du 21 juillet, dans laquelle l'agence onusienne «réaffirme l'engagement pris lors de la session annuelle du conseil d'administration, en juin 2019 et la note verbale du 14 mai 2020, selon laquelle l'assistance humanitaire dans les camps de Tindouf continuera d'être fournie aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire, conformément aux principes, d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité». Le coup de grâce est donné par l'agence onusienne sur la question de l'audit de l'aide européenne qui constitue le sujet principal des manigances marocaines, a indiqué Hocine Belaid.

Diabolique stratagème

Elle est «régulièrement auditée, le dernier audit mené par Echo sur l'assistance alimentaire en Algérie a eu lieu en 2019, avec des résultats satisfaisants», affirme le PAM. Quant à la question du recensement des populations de réfugiés, dans laquelle s'immisce régulièrement le pouvoir marocain, elle «relève de la responsabilité du gouvernement hôte et de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR)», souligne a l'agence humanitaire, qui précise que «le PAM estime le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance alimentaire sur la base d'une méthodologie d'évaluation objective, en collaboration avec d'autres agences humanitaires». Le stratagème diabolique mis en place par la diplomatie marocaine a, une nouvelle fois, été ébranlé. Hocine Bélaïd le qualifie de modus operandi primaire mis au point par la diplomatie marocaine qui consiste à lancer une vaste campagne de désinformation par le biais de députés belges ou appartenant à la mouvance de l'extrême droite (française, Italienne, tchèque...) puis essayer ensuite de mettre la pression sur certains organismes de Nations unies, comme le PAM, pour les amener à reconsidérer leurs actions humanitaires en direction des réfugiés sahraouis. La «diplomatie» marocaine vient de prouver qu'elle a viré aux pratiques «mafieuses».