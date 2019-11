La classe politique n’arrive pas à s’arrimer aux nouveaux enjeux et défis qui se dressent face au pays dans un contexte historique, le moins que l’on puisse dire, qu’il est délicat. La société est en ébullition, la dynamique de changement est devenue omniprésente en termes de préoccupations de la majorité écrasante des Algériens et des Algériennes.

Le Mouvement populaire du

22 février continue à faire l’événement d’une manière prépondérante, mais la classe politique est située en marge de ladite dynamique politique et historique que vit le pays.

Les décantations n’arrivent pas à se manifester d’une manière qui fera de l’enjeu de la stabilité institutionnelle et sociétale un élément dorsal et effectif à la fois. Le processus en cours est déterminé par des ambivalences politiques dont les urgences s’expriment avec acuité. Il y a la présidentielle qui se profile à l’horizon, mais il y a aussi le Mouvement populaire qui ne cesse d’élever sa cadence et sa mobilisation dans la perspective d’enclencher un changement radical en rompant court avec les pratiques de l’ancien système et ses symboles. Dans ce processus en cours, on remarque l’absence de la classe politique à travers ses partis qui n’arrivent pas à se démarquer avec des éléments de réflexion concrète qui pourrait agir sur la situation et canaliser le potentiel en place dans le sillage d’une transition sereine et responsable.

La classe politique se trouve dans une posture qui montre clairement son incapacité à influer sur le sort de la situation politique du pays et son avenir qui se présente moins bon sur le plan politique, économique et social. Cette donne qui renseigne sur la crise profonde qui frappe de plein fouet la classe politique fait retarder les possibilités d’une issue négociée et salutaire pour le pays. C’est à travers la classe politique que les alternatives pourraient se fluidifier en facilitant ainsi la décantation et la diversité des solutions en mesure de participer dans la gestion positive de la situation politique et ses retombées directes sur la société en général. La démission de la classe politique et son retrait quasi total de la scène politique nationale, ne peut être expliquée que par une espèce de faillite qui caractérise cette dernière. Sinon, comment peut-on expliquer le manque de solutions et de nouveaux paradigmes qui coupent court avec les anciens prismes qui dominaient la pratique de cette classe politique qui se plaisait à se cantonner dans une logique rentière répondant à un seul critère celui de l’allégeance ou de l’« oppositionnisme » creux et pompeux sacrifiant ainsi la véritable sève qui nourrit l’opposition politique et qui aborde les thématiques avec esprit critique et créatif.

Le vide dans lequel se trouve la scène politique est la quintessence, voire le prolongement de cette incapacité incarnée par une classe politique hybride et frappée de myopie politique. Le rôle qui incombe à la classe politique est celui d’investire dans des situations de crise pour trouver le « modus opérandi » idoine pour juguler la crise et prévoir un mécanisme susceptible de la dépasser avec un moindre coût au lieu de s’empêtrer dans une incommensurable spirale. L’enjeu politique qui s’exprime avec acuité pour le pays est celui de savoir comment trouver des issues qui permettront à l’Etat et la société de s’en sortir sans heurts et sans casse. La classe politique est interpellée dans ce sens, elle a une part de responsabilité, et puis cela relève de son rôle comme cela est connu et reconnu dans les expériences passées et récentes des nations qui se respectent. La spirale kafkaïenne n’arrangera ni l’Etat ni la société, le statu quo ne fera que faire perdurer la crise, voire l’aggraver encore davantage. L’urgence est à la nouvelle reconfiguration et le renouvellement de la classe politique qui sera capable et apte à assumer les nouvelles exigences qui s’imposent au pays. Les tergiversations et l’agitation funambulesque ne vont pas apporter des solutions concrètes, mais bien au contraire, elles ne feront qu’exacerber les tensions et amplifier la dimension de crise politique en cours. L’implication de la classe politique comme une alternative au statu quo est devenue plus que jamais nécessaire dans la perspective d’entamer une véritable rupture avec l’ordre établi, mais injecter du sang nouveau dans les veines d’une société en pleine mutation et exigence de changement.