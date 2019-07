L’Algérie s’apprête à vivre un début de semaine fébrile, la rencontre du 6 juillet qui est estampillée du sceau de « dialogue national » et sujette à des appréhensions et des approches contradictoires. L’événement est vu sous plusieurs angles, la démarche ne constitue pas la force unanime de toute la classe politique. Le mouvement populaire qui signe son vingtième

vendredi de mobilisation pour exiger le départ du régime et de ses symboles, ne semble pas capté par cette initiative dont le coordinateur est un ex-ministre, Abdelaziz Rahabi en l’occurrence. Le forum pour le dialogue national se veut comme préambule pour paver la voie vers la négociation avec les tenants du pouvoir dans la perspective d’aplatir les différends et les malentendus politiques qui taraudent la classe politique dans son ensemble et la société à la fois. La rencontre de dialogue national aura à recevoir 700 participants, c’est ce qui renseigne sur l’importance de l’événement et de l’implication des protagoniste et la classe politique et des personnalités nationale. Les évolutions politiques en cours sont en train de secréter des réactions de la part de la classe politique, qui ne plaident pas en faveur d’une entente, voire un compromis au sein de ladite classe et les tenants du pouvoir effectif. Les forces de l’Alternative démocratique viennent d’exprimer leur rejet de participer à la rencontre d’aujourd’hui. Alors que le coordinateur de ladite rencontre avait mené des contacts marathoniens dans le but de convaincre les partis de la mouvance démocratique pour y participer avec leurs propositions afin d’apporter des solutions à la crise institutionnelle qui guette le pays.

Les fissures commencent à se faire manifester quant à cette rencontre qui était censée rassembler toutes les forces politiques en présence pour contribuer à trouver une sortie et une issue à la crise actuelle. Hormis les partis des Forces de changement qui soutiennent l’idée d’aller vers un dialogue national sans être en désaccord avec le préalable de l’élection présidentielle dans les délimitations préconisées par la Loi fondamentale en vigueur.

Les islamistes et les nationalistes et certaines personnalités politiques participeront avec l’idée de négocier avec le pouvoir effectif, à savoir l’institution en sa qualité d’institution républicaine qui assurera l’accompagnement du processus politique dans le cadre constitutionnel.

Les forces de l’alternative démocratique justifient leur rejet de participer à cette rencontre en soulignant que « les partis, organisations et personnalités du pacte pour l’alternative démocratique ne prendront pas part, d’aucune manière, à la conférence du 6 juillet, qui sera organisée par les forces du changement, dans l’unique objectif d’aller vers une présidentielle », lit-on dans la déclaration des représentants de l’Alternative démocratique. Cette position est justifiée de la part des partis de l’alternative démocratique en se référant à un argument qui consiste à dire que le pouvoir cherche uniquement à réhabiliter le processus électoral et reprendre le timonier.

Les prémices d’une rencontre sans issue s’annoncent avec acuité, les différences d’approches et d’appréciations qui se manifestent au sein de la classe politique laissent entendre que le traitement de la crise et les solutions recherchées pourront se faire sans une partie importante de la société et de la classe politique, à savoir les partis de la mouvance démocratique et le Mouvement populaire qui rejette d’emblée la négociation avec les tenants du statu quo tant que les symboles du système grabataire de Bouteflika n’ont pas été évincés de la scène politique et des centres de décision. Le coordinateur du forum de dialogue national Abdelaziz Rahabi explique la « nécessité » d’aller vers une rencontre de dialogue national en soulignant que « nous pensons que l’impasse politique est très grave, que les perspectives d’une sortie de crise ne sont pas très visibles, que cela a créé une inquiétude très forte chez les Algériens, que cela peut fragiliser notre cohésion nationale et toucher à nos frontières. En d’autres termes, c’est l’état de la nation qui nous inquiète », a-t-il déclaré à ce propos. Il faut dire que le pays est à la croisée des chemins, le statu quo n’arrange pas le citoyen lambda, c’est une impasse dont ses conséquences pourraient en être désastreuses. L’issue est vue dans une transition sereine et réfléchie qui tiendra compte de toutes les problématiques qui ont trait à des thèmes qui constituent la trame de fond du changement en accord avec le projet de société exigé par l’immense majorité du peuple algérien.