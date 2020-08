Les langues commencent à se délier, la classe politique affiche timidement ses sorties médiatiques sur l'événement du référendum de la révision constitutionnelle prévu le 1er Novembre de l'année en cours.

Cet événement requiert de l'importance de par les enjeux qui se trament autour de la situation politique en général qui caractérise le pays.

La classe politique est face à une réalité dont la prise de position par rapport à l'enjeu référendaire s'impose avec acuité. Même si cette prise de position s'exprimerait d'une manière propre à chaque formation qui constitue le spectre politique de ladite classe.

Les partis politiques doivent assumer leur responsabilité avec efficacité, il ne s'agit pas d'un rejet d'emblée et hermétique sans avancer des arguments saillants ou d'un soutien aveugle qui s'inscrit dans la tradition de l'ancien régime où l'allégeance se confond avec la vassalité et le larbinisme béat et burlesque.

Tout compte fait, les arguties et des réponses dont les tenants et les aboutissants sont du ressort des clichés et des stéréotypes comme à l'accoutumée, n'auront plus de place pour se substituer à la nouvelle donne qui stipule de la réflexion et des alternatives concrètes et réalisables loin des calculs politiciens et des alliances contre nature.

L'enjeu est politique par excellence, ce qui veut dire que l'action et l'attitude des partis doivent être expliquées et exprimées d'une manière qui renseigne sur un choix en fonction de l'approche reflétant l'essentiel qui a trait aux intérêts de la nation et de la sauvegarde de l'Etat national.

C'est là où la démarcation doit s'exprimer avec netteté et clarté. Le contexte politique du pays exige une mobilisation accrue pour développer un front intérieur face aux menaces et les dangers qui guettent le pays à ses frontières. La classe politique doit se déterminer vertement sans ambages, elle n'a pas à se désengager ou à faire le jeu de l'autruche pour qu'elle puisse après pêcher en eaux troubles.

La politique du roseau doit cesser, mais adopter une démarche pragmatique qui aura à se démarquer de la situation sur la base de la ligne fondatrice de chaque parti et de chaque tendance de cette classe politique sans se référer à des jeux scabreux en contradiction totale avec le contenu et le programme politico-idéologique. Le mot d'ordre qui doit être la matrice de la conjoncture politique cruciale qui caractérise le pays.

La classe politique a été déjà impliquée dans un rôle de «sherpa» durant la période de Bouteflika, elle a même assuré la mission de «piédestal» par excellence moyennant la rente et autres prébendes alléchantes. Le discours versatile et l'attitude biscornue qui se veulent comme moyen de repositionnement opportuniste, doivent cesser et laisser place à une véritable représentation politique fondée sur la compétence et la transparence y compris au niveau des structures partisanes qui sont frappées d'un cynisme de gestion le moins que l'on puisse dire, autocratique.

Le référendum sur la révision constitutionnelle est une nouvelle situation imposée par des contradictions de la crise politique depuis plus d'une année, il est vrai que l'évolution des événements est un peu lente et qui n'arrive pas à tout résoudre de par la complication et l'enchevêtrement de plusieurs problématiques dont l'issue nécessite la conjugaison de toutes les forces patriotiques pour y parvenir.

La classe politique est face à son destin, elle est dans une phase où sa mission doit être déterminée dans la mesure où son rôle ne se limite pas à faire dans des expressions sommaires et des prises de position tributaires de la cooptation et de la manipulation endogènes ou exogènes.

Un sursaut patriotique s'impose comme élément de sauvetage du pays, c'est le rôle de la classe politique censée produire de la réflexion et des paradigmes susceptibles d'apporter des solutions et des alternatives concrètes et réalisables.