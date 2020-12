Abdelaziz Djerad : réaffirme la mobilisation de l'Etat

S'exprimant à travers Twitter, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a écrit: «Je suis très content du retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au pays, en bonne santé, après son séjour en Allemagne. Nous aspirons à poursuivre le travail pour réaliser les objectifs de l'Algérie nouvelle, en concrétisation des 54 engagements pris par le président Tebboune envers le peuple algérien pour lequel nous réitérons notre entière mobilisation.»

Soufiane Djilali : met en avant la reprise de l'agenda politique

Pour le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, le retour du président sonne le retour à la normale et la reprise des actions engagées pour maintenir le processus constitutionnel. Il estime que «le retour du président est un soulagement pour tout le monde, bien que ce ne soit plus une grande surprise, puisqu'il l'avait lui-même annoncé. Je pense que dès maintenant, c'est le démarrage ou la réinitialisation de son programme politique, puisque après le référendum du 1er novembre, la nouvelle Constitution est en attente d'être mise en application, à commencer par le renouvellement des institutions constitutionnelles, en l'occurrence, le Parlement et les assemblées locales. Donc, le pays devra entrer avec le début de cette année, dans les grandes réformes, tant politiques qu'économiques.

Abderrazak Makri

souhaite la bienvenue au président De son côté le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrazak Makri a publié un message sur Tweeter, souhaitant au président un bon retour au pays. «Nous souhaitons au président de la République la bienvenue. Que Dieu vous garde en bonne santé et vous aide dans vos devoirs, d'une manière qui sert le pays et le peuple.»

Abdelkader Bengrina évoque le retour

à la normaleRéagissant au retour du président de la République, à travers son compte Facebook, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, évoque le retour vers la reconstruction du pays, soulignant qu'«avec le retour du président Tebboune, nous espérons un nouveau départ pour achever le chemin des Algériens vers une Nouvelle Algérie».

Abou El Fadhl Baâdji

Sur le même élan de réjouissance, le secrétaire général du Front de Libération nationale Abou El Fadhl Baâdji, a réagi dans un tweet en remerciant Dieu d'«avoir guéri le président Tebboune Louange à Dieu pour le retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sain et sauf. Louange à Dieu pour son rétablissement de sa maladie.

ô mon Dieu, protégez l'Algérie, son peuple et son armée!».

RND: «Travailler main dans la main avec le président»

Le SG du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a déclaré: «Le retour au pays du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en bonne santé après son hospitalisation, nous encourage davantage à travailler main dans la main avec le président Tebboune à qui nous exprimons nos voeux de bonne santé en vue de contribuer à l'édification d'une Algérie stable et prospère.»

En-Nahdha souhaite la réussite au président

Le mouvement En-Nahdha a affirmé avoir suivi «avec grand intérêt l'état de santé du président de la République tout au long de son séjour en Allemagne jusqu'à son retour, hier, au pays. Nous lui souhaitons bonne santé, bien-être et réussite dans l'accomplissement de ses missions au service de la patrie et davantage de prospérité au peuple algérien».

Le Front El Moustakbal exprime sa joie

Le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé, sur la page facebook du parti, «sa joie pour le retour du président de la République au pays, en bonne santé, priant Dieu de le guider et de l'aider dans toutes ses missions au service du peuple et de la nation».

El Islah: «Mettre en échec les complots étrangers.»

Dans un communiqué, le Mouvement El Islah a exprimé son soulagement après le retour du président de la République au pays, et réitère «sa disponibilité constante à adhérer à toute démarche visant à servir l'intérêt national et à répondre aux exigences de la prochaine étape, pour gagner les différents défis et mettre en échec les complots étrangers, face aux développements enregistrés sur les plans régional, arabe et international, notamment avec la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, avec ce qu'elle implique comme menaces pour l'Algérie et l'ensemble de la région».