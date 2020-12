Partout où des hommes se rassemblent, un monde s'intercale entre eux, et c'est dans cet espace intermédiaire que se jouent toutes les affaires humaines. C'est pour rétrécir au maximum cet intercalage et combler le vide laissé par la classe politique et intellectuelle qu'un appel vient d'être lancé pour un «congrès de la citoyenneté». L'appel émane d'un mouvement constitué de citoyens et militants, qui, tout en rappelant le contexte actuel généré par le Mouvement populaire du 22 février, appelle à «l'auto-organisation» qui sera, selon un communiqué transmis à la rédaction, comme «la première étape d'une stratégie d'ensemble visant en définitive à faire émerger une organisation pérenne de la société civile». Pour les initiateurs de cet appel, cette initiative, visant à fédérer les démocrates, passe par «la mise en place d'une Coordination nationale chargée de préparer un congrès pour la citoyenneté.» Celui-ci rassemblera «les forces démocratiques citoyennes autour d'une plate-forme en accord avec les mots d'ordre du peuple en marche vers la conquête de ses droits». L'objectif, selon la même source, est de faire «aboutir la révolution populaire démocratique». Néanmoins, les initiateurs de cet appel précisent que «la transition démocratique indépendante à laquelle nous appelons ne saurait se réduire à un subterfuge rassemblant des personnalités plus ou moins cooptées pour aider la contre- révolution autoritaire à échapper aux désastres de ses propres turpitudes ni pour servir les intérêts de puissances étrangères complices et/ou complaisantes.» Du fait, ajoutent-ils que «toute transition démocratique réelle passe par le préalable de la libération des champs politiques et médiatiques, c'est le mot d'ordre de l'heure». Pour ce faire, «les organisations citoyennes et les partis politiques démocrates peuvent et doivent travailler de pair et parallèlement pour surmonter leurs faiblesses issues en partie de la fermeture politique et institutionnelle du système», lit-on dans la déclaration. Une déclaration qui définit également les principes et les objectifs autour desquels doit s'articuler le prochain travail. Il s'agit de quatre grands axes: «Pour une Algérie libre et démocratique», «Un Etat civil», «Un Etat de droit» et «Etat social».