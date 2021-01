La classe politique dans son ensemble est face à une épreuve dont son devenir sera entamé. Les élections législatives et municipales anticipées seront le test par excellence pour les partis traditionnels en termes d'ancrage et de présence au sein de la dynamique sociétale qui connaît une ébullition sans précédent depuis l'irruption de l'élan populaire du 22 février 2019.

C'est un examen qui en dira long sur la véritable représentativité des partis et leur mission politique.

L'après 22 février 2019 ne sera plus comme avant cette date sur le plan de la pratique politique et partisane, les choses vont prendre une autre tournure, c'est le concours à l'urne avec une nouvelle démarche où le nouveau Code électoral aura à déterminer l'éventail de la participation des jeunes élites soucieuses d'apporter leur contribution dans l'édifice démocratique comme première gageure de la démocratisation du champ politique.

C'est une nouvelle ère qui s'esquisse, mais aussi une étape où les partis d'opposition qui ont sévi depuis plus de deux décennies doivent eux aussi se déterminer sur les joutes à venir. Parce que dans tous les cas de figure ils seront contraints de faire face à cette nouvelle situation qui touchera et transformera de fond en comble l'échiquier politique national.

La classe politique qui a opté pour un mutisme total sur ce qui se déroule devant elle en matière d'enjeux et de préoccupations sensibles que connaît le pays, se verra dans l'obligation aujourd'hui de sortir de sa tanière et hibernation hivernale pour négocier sa survie, une négociation qui ne peut se faire que par l'adoption d'une nouvelle méthode qui sera en phase avec les nouveaux enjeux et les nouvelles exigences qui s'imposent à l'Etat et à la société. Il y a une forte chance que les partis politiques traditionnels subissent une sentence des plus fortes quant à leur participation ou non dans cette nouvelle démarche qui instaurera une nouvelle façon électorale au vu des évolutions et des métamorphoses que vient de connaître le pays après l'émergence du Mouvement populaire et les décantations qu'il a opérées depuis.

Une chose est sûre, que ce soit les partis de l'opposition ou les partis qui ont depuis longtemps développé les accointances avec le pouvoir, ils seront face à une nouvelle concurrence politique et électorale, une nouvelle génération d'élites politiques en totale rupture avec l'ancien personnel politique qui a mené le pays vers l'impasse dans laquelle il se trouve maintenant. La mouvance islamiste et ceux qui s'expriment sous la bannière démocratique et les partis du pouvoir à l'image du FLN et du RND, n'ont pas de choix si ce n'est de s'adapter et accepter le verdict de l'urne.

Les manoeuvres, les instrumentalisations, la logique des quotas et les acrobaties et les allégeances ne sauront influer sur la nouvelle réalité politique qui est en train de s'esquisser d'une manière manifeste.

L'enjeu des élections législatives et municipales anticipées est en relation avec la nécessité du changement qui a été avancée par toute la classe politique, pouvoir en place, opposition et société civile. C'est une nécessité imposée par la dynamique populaire dans la perspective de rompre avec les pratiques du passé et les expériences politiques qui ont mené le pays vers l'impasse et la catastrophe.

C'est dire que l'enjeu est intimement lié à l'urgence d'une transformation de l'échiquier politique dans le but d'accélérer le processus de changement institutionnel et sociétal.

Le défi est grand quant à la classe politique en place qui n'a pas su s'arrimer aux attentes et aspirations légitimes des pans entiers de la société. La classe politique en général et les partis de l'opposition en particulier sont maintenant face à une nouvelle conception qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport à l'ancienne qui régentait la pratique politique et la classe qui en est résulte. C'est l'heure de vérité pour toute la classe politique et les partis de l'opposition, une manière de connaître réellement leur poids et leur présence sur le terrain des luttes politiques et sociétales.