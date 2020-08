La vie politique reprend ses droits. Avec l'annonce de la date du référendum portant révision de la Constitution, pour le 1er novembre prochain, les partis politiques ont tous repris du «service» et leurs réactions ne se sont pas fait attendre. La formation de Abdelkader Bengrina, El Bina, a été la toute première à réagir, pour exprimer sa «satisfaction». Tout autant que le RND de Tayeb Zitouni qui, tout en appelant à voter «oui» avant même de prendre connaissance de la nouvelle mouture de la Constitution, a affirmé, étrangement qu'il n'était plus dans le soutien «inconditionnel». Abderrezak Makri, le président du MSP ou encore Louisa Hanoune du PT et le Front des forces socialistes (FFS) ont tous rappelé l'absence d'un large débat autour d'un projet aussi important que la révision de la Loi fondamentale du pays. Si Louisa Hanoune a estimé que le projet «n'émane pas de la volonté populaire», le FFS, lui, a dénoncé «la politique de passage en force» tandis que Abderrezak Makri attend de voir si ses propositions ont été prises en compte, avant de se prononcer. D'autres partis politiques, syndicats et organisations, se sont exprimés sur le référendum. Le grand absent, pour l'heure, est sûrement le FLN qui se réjouissait, il n' y a pas si longtemps, d'être toujours le premier à donner le «la» aux micro-partis qui suivaient alors ses directives. Il semble aujourd'hui que le mastodonte a perdu ses réflexes et prend goût à sa longue léthargie. Mais malgré ce réveil de la classe politique, il semble qu'il y a comme une cassure entre son discours et celui de la société qui, elle, il faut le reconnaître, est loin de s'intéresser au prochain rendez-vous électoral, tout aussi important qu'il soit. Préoccupé par le chômage galopant, la baisse du niveau de vie, la rentrée sociale, l'école et la pandémie, le citoyen n'a pas la «tête» à la révision constitutionnelle. Cela est facilement constaté sur les réseaux sociaux, seul endroit qui s'offre actuellement aux Algériens, pour mener un débat, en raison de la crise sanitaire, car, même si les cafés et les restaurants ont réouvert, les rencontres autour d'un café ou un plat ne sont pas au programme, distanciation sociale oblige. Et il faut dire que l'absence de débat n'est pas liée uniquement aux préoccupations multiples du citoyen, mais il y a le fait que la première mouture de la Constitution n'a pas été largement diffusée. Aussi, il n'a pas eu l'occasion de voir ni les changements proposés ni les propositions formulées, d'ailleurs, par les partis, syndicats ou autres personnalités publiques. Pourtant, seule la voix du peuple comptera dans l'adoption ou le rejet du projet de révision de la Constitution. En mai dernier et lorsque le brouillon de la Constitution avait été dévoilé, un mois a été accordé aux Algériens pour examiner, débattre, critiquer, mais surtout enrichir le brouillon des experts. Certes, les personnalités, partis politiques et associations qui ont reçu une copie, ont envoyé leurs suggestions mais ils n'ont tenu aucun débat avec les Algériens, alors même que la loi qui sera votée est celle qui devra signer l'acte de naissance de la nouvelle République dont rêve le Hirak, depuis le 22 février 2019. Le citoyen n'a pas fait ses propositions sur des questions importantes et il y a risque que le projet qui sera soumis à référendum ne reflète pas les attentes de la société. Le chef de l'Etat a promis «une Constitution consensuelle», mais pour y arriver, il faut que chaque citoyen puisse s'y identifier.