La rencontre qui a réuni le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Front des forces socialistes (FFS), signe un nouveau départ de la classe politique dans le cadre des échanges politiques sur les thèmes d'actualité et qui affectent la situation du pays dans sa globalité.

Le conjoncture actuelle renseigne sur les enjeux et les défis qui attendent le pays, c'est dans ce sens que les deux partis de l'opposition ont jugé utile d'aborder la situation politique nationale et les retombées de cette situation à moyen terme. L'enjeu de l'heure qui s'exprime d'une manière manifeste, c'est bien la reconfiguration de la scène politique, c'est la question cruciale qui taraude la majorité des partis politiques quant à leur avenir dans les prochains mois.

La loi électorale va bientôt être révisée et adoptée, cela sera le signe probant de la mise en branle du processus électoral, à savoir les élections législatives et communales anticipées. Certes, la rencontre qui a réuni le MSP et le FFS n'a pas abordé publiquement le fondement et la motivation propre de leur échange, ce qui est normal en matière de vigilance politique. C'est une sorte d'annonce d'un retour de la vie politique, une vie qui a été complètement terrassée par la crise sanitaire majeure de coronavrirus et ses conséquences sur tous les plans. Ce retour inter-partisan est le prolongement de l'évolution politique en cours qui caractérise le pays, cela ne peut pas ne pas avoir un lien avec ce qui s'esquisse comme rendez-vous crucial, celui des élections législatives et communales anticipées. C'est vrai que les deux partis ont focalisé leurs déclarations publiques sur les échanges sur la situation politique en général et les questions régionales et autres sujets inhérents au contexte actuel que travers l'Algérie.

Mais l'essentiel de cette rencontre semble avoir une relation avec l'enjeu politique majeur qui a trait aux élections anticipées. Surtout que ces élections ont un rapport direct avec les partis politiques et leur existence sur l'échiquier politique. Donc, il y va de leur survie en tant qu'entité politique.

Les deux partis ont une expérience avec ce genre de situations politiques, cela relève de leur conception même d'exister en tant qu'identité politique propre au sein d'un spectre multiple et hybride à la fois.

La conjoncture politique sécrétée par le Mouvement populaire du 22 février 2019 aura à influer sur l'enjeu majeur qui attend la classe politique dans son ensemble. Cette nouvelle donne va inéluctablement reconfigurer l'échiquier politique, c'est-à-dire que la classe politique va connaître un véritable chamboulement et une nouvelle orientation en termes de spectre et de nouvelle mosaïque politique. Le MSP et le FFS sont conscients de cet enjeu, ce qui explique la dernière rencontre entre les deux partis pour trouver une forme idoine qui va leur permettre d'aborder ce cours nouveau qui n'est pas du tout similaire à l'expérience précédente. Il est tout à fait clair que les partis traditionnels vont faire face à des difficultés énormes pour convaincre la société quant à l'efficience de leurs programmes politiques, surtout que l'élan populaire du 22 février 2019 a remis en cause toute la classe politique qui, à ses yeux, n'a pas joué le rôle escompté pour remédier à la situation et proposer une issue salvatrice pour juguler la crise qui ne faisait que durer pendant des décennies.

Le FFS et le MSP savent que l'enjeu est crucial, il engage tous les partis sans ambages, mais ils savent aussi que le rôle de tout un chacun est susceptible de lui permettre d'avoir une place sur l'échiquier politique qui se dessine et qui se prépare avec la joute des législatives et communales anticipées.

Seulement, les choses ne seront pas faciles cette fois, les enjeux d'un changement sur fond d'une mobilisation qui a affecté toutes les franges de la société va pouvoir imposer ses desiderata sur l'ancien personnel politique et les partis traditionnels.