La quasi-majorité des partis politiques rejette à l’unanimité le projet de loi sur les hydrocarbure, et la loi de finances 2020. Dans ce contexte, après le FFS, le PT a dénoncé le projet de loi sur les hydrocarbures et la loi de finances 2020 qui a été validée avant-hier par le Conseil des ministres. Le parti estime que « le pouvoir veut, a travers ces deux lois, avoir la caution internationale pour l’organisation de cette pseudo-élection ». Le projet de loi sur les hydrocarbures et le projet de loi de finances 2020 sont dénoncés unanimement dans tout le pays. « Le régime et le système qu’il incarne sont en crise. Le régime est dans l’impasse car après avoir échoué dans toutes ses tentatives de convaincre politiquement que l’issue résiderait dans l’élection présidentielle, il n’arrive pas à l’imposer par la force. C’est que pour l’écrasante majorité du peuple, le scrutin présidentiel est synonyme du maintien du régime. C’est pourquoi la mobilisation et le rejet de l’élection présidentielle et du système ne faiblissent pas, ce qui introduit le doute, y compris chez ceux qui ont décidé d’y participer. Alors, le régime s’affole et fait monter la cadence de la répression. Comme l’attestait à Alger la féroce répression de la 33ème mobilisation des étudiants, mardi 8 octobre, marquée par une violence inouïe à l’encontre des manifestants et des journalistes, ainsi que les dizaines d’arrestations », est-il indiqué. « Le régime panique, il veut aller vite car il sait que le temps joue contre lui. Son instabilité et l’impasse politique dans laquelle il a plongé le pays, accentuent la crise économique qui, à son tour, accentue le mécontentement social, s’inquiètent les médias nationaux qui évoquent un brasier social à venir », est-il ajouté. Le PT se demande « pourquoi un gouvernement censé être celui des affaires courantes s’empresse-t-il de faire adopter une loi aussi sensible ? Maintenant, à quelques mois de l’élection présidentielle qu’il veut tenir à tout prix ?Parce que comme tout le monde l’aura compris et le dit : ce projet de loi est élaboré en relation même avec cette échéance électorale. Car le régime qui veut se maintenir coûte que coûte, cherche à avoir la caution internationale pour l’organisation de cette pseudo-élection ». Le PT conclut que « rien n’est supérieur aux intérêts de la nation, aucune loi ni choix politiques ne sont irréversibles, c’est pourquoi il décide de tout mettre en œuvre pour faire avorter cette politique de destruction des bases matérielles de la nation ». Même les partis qui ont gardé le silence jusqu’ici, ont émis des réserves. Le président de Talaie El-Hourriyet , Ali Benflis, a publié un communiqué sur ce sujet sur sa page facebook : « Ma position sur le dossier des hydrocarbures n’est ni conjoncturelle ni de circonstance. Elle est constante et c’est la cause de mes divergences avec le président Bouteflika », peut-on lire sur ce document. « Je ne conçois pas du tout l’ouverture du dossier des hydrocarbures sans un dialogue approfondi et une vaste consultation de toutes les dynamiques de la société car il s’agit d’un dossier stratégique et déterminant pour le peuple et pour le pays », a-t-il écrit. Pour Benflis, « la sagesse, la raison, la prévoyance, les échanges d’opinions et l’écoute de la volonté du peuple commandent à tous de reporter l’émission de ce dossier déterminant jusqu’à la mise en place d’institutions légitimes capables d’ouvrir un dialogue sérieux et approfondi sur cette question décisive pour la nation ». Le parti proche du pouvoir à l’image du RND, a exprimé ses réserves en plaidant pour l’ouverture d’un débat autour du dossier des hydrocarbures. « Il s’agit de la principale ressource de l’économie ,qui couvre l’essentiel des besoins du pays, rien ne justifie l’application de ce texte dans l’immédiat. Il échoit au président élu d’ouvrir le débat sur le dossier des hydrocarbures et la diversification de l’économie et auquel participeront les experts dans l’énergie et des spécialistes dans tous les domaines économique et de l’investissement », peut-on lire sur le communiqué du RND. Le FLN de son côté, annonce la tenue d’une réunion de son groupe parlementaire pour débattre du contenu des deux projets de loi adoptés par le Conseil des ministres, dimanche dernier.