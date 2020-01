Animant une conférence de presse, à l’occasion de la campagne de sensibilisation des employeurs sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS), le directeur de l’agence Cnas d’Alger, Mahfoud Idris, a indiqué que l’agence avait recouvré auprès de ses affiliés plus de 135 milliards de DA en 2019, soit une hausse de 6% par rapport à 2018 où 127 milliards et 800 millions de DA l’avaient été. En 2020, l’agence Cnas d’Alger ambitionne de recou-vrer 140 milliards de DA au titre des cotisations des secteurs public et privé, a annoncé Idris qui a estimé que le recouvrement des cotisations annuelles était une condition essentielle pour assurer l’équilibre et la pérennité du système de sécurité sociale. 2 081 employeurs contrevenants ont reçu des mises en demeure et encourus des poursuites judiciaires, alors qu’une centaine de contrevenants avaient été estés en justice. La mise en oeuvre des mesures de recouvrement forcé contre 4 490 employeurs défaillants, s’est soldée par un montant d’un milliard de DA en 2019, contre près de 900 millions de DA en 2018, a encore déclaré Idris qui a fait état, également, du recouvrement d’un milliard et 380 millions de DA en 2019, dans le cadre du règlement à l’amiable. La Cnas, agence d’Alger, appelle les employeurs à déposer leurs déclarations annuelles des salaires et des salariés «DAS 2020» et ce avant le 31 janvier 2020. Lors de sa conférence de presse, Mahfoud Idris a incité les employeurs à déposer leurs DAS en ligne sur le portail de la télédéclaration «El Hanaâ» et le site www.cnas.dz. qui est disponible H24 et 7j/7. Cette nouvelle approche a le mérite de dispenser du déplacement le déclarant qui n’aura plus à fournir de documents manuscrits. A l’ère du numérique, le DG Idris aspire ainsi à moderniser les procédures afin d’accélérer le dépôt des déclarations 2020 avant le 31 janvier en cours et aussi les prochaines échéances.Cette date ne concerne pas uniquement le recouvrement des cotisations mais elle permet elle aussi, a expliqué Idris, d’éviter à l’employeur de faire face à des pénalités inutiles. Celles-ci équivalent en effet à la coquette somme de 5 000 dinars, majorée de 20 % par mois de retard.

Evoquant l’affiliation des salariés, le communiqué de presse émis par la Cnas - Alger, rappelle que l’employeur est tenu de les déclarer dans les 10 jours qui suivent leur recrutement. Le défaut d’affiliation, lit-on sur le document, donne lieu à une pénalité de 1 000 dinars par travailleur non affilié, laquelle est également assujettie à une majorité de 20 % par mois de retard.Les dispositions de la loi invitent tout employeur à adresser à la Cnas, dans les «30 jours qui suivent la fin de chaque année», une liste nominative des salaires et déclaration de salariés, cette correspondance devant faire ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour par trimestre, ainsi que le montant des sommes dues. En cas de défaut de versement dans les délais, les concernés risquent une pénalité de 5%. En sus du siège de l’agence d’Alger, deux autres pôles de dépôts des chèques ont été choisis pour la réussite de cette opération. Il s’agit du centre payeur Hassan Badi ex-Belfort, sis à la rue Si Fernane Hanafi ainsi que le centre du 90, rue Didouche Mourad. Le choix de ces sites répond au désir d’éviter aux 33 668 employeurs de la wilaya, dont 99% utilisent ce portail, de se déplacer jusqu’au siège de l’agence d’Alger, de subir des files d’attente astreignantes et de leur permettre de déposer la DAS dans de meilleures conditions qu’à l’accoutumée.L’autre point positif à l’actif de la Cnas-Alger, s’inscrit dans la collaboration menée avec trois opérateurs de téléphonie mobile à l’effet de transmettre le message par SMS, une pratique flexible et immédiate comprenant un contenu « simple, clair et pertinent», est-il estimé dans le communiqué.Afin de prévenir les rejets de la télédéclaration par défaut d’immatriculation, l’agence d’Alger, qui a mis à jour le fichier des immatriculations, invite expressément tous les correspondants sociaux à se rapprocher de leurs centres payeurs pour récupérer les numéros d’immatriculation des nouvelles recrues. Cette campagne se poursuivra jusqu’au 31 janvier, à travers les différentes structures de la caisse, dont 23 centres de paiement.