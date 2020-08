Dans le cadre du plan stratégique adopté par la Cnas, qui vise l’amélioration des services offerts à ses usagers, à travers la modernisation et l’informatisation à distance de l’administration, l’allègement des procédures administratives et également à travers différentes actions de proximité, la Cnas agence d’Alger, lance une campagne d’information et de sensibilisation en direction des assurés sociaux. En effet, dans son espace El Hanaa, la Cnas a inséré une nouvelle option permettant à l’assuré social (salarié) d’envoyer son certificat d’arrêt de travail à distance. Un acquis qui traduit l’impact de la modernisation engagée par la Cnas , à l’effet de donner à la notion de service public la dimension qui se doit et d’éliminer toutes les pratiques bureaucratiques et faciliter la vie aux assurés sociaux. Il suffit, de télécharger l’application El Hanaa sur son PC portable ou son smartphone en cliquant sur www.cnas.elhanaa.dz, dont un guide pratique des étapes à suivre est publié sur les réseaux sociaux de la Cnas.

En adoptant cette nouvelle technologie, l’assuré social, pourra envoyer son arrêt de travail sans se déplacer à la Cnas, ce qui lui permettra de respecter le délai de dépôt de l’arrêt de travail tel qu’il est dicté dans l’arrêté du 13/02/1984 fixant la durée du délai de déclaration du congé de maladie.Aussi, l’assuré remplira des champs lui permettant d’indiquer son adresse de résidence pendant le congé de maladie, ce qui lui évitera des rejets par défaut du contrôle administratif.

Notonts, en outre, que l’assuré social malade est tenu d’informer la Cnas de son lieu de résidence, car elle pourra effectuer un contrôle administratif et ce conformément l’article 26 du décret 24/27 du 11/02/1984 relatif aux obligations des malades bénéficiant d’un arrêt de travail.