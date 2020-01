Dans le cadre de la continuité des activités de communication et suivant le plan stratégique de la tutelle, l’agence Cnas de Béjaïa a jugé utile d’inviter les journalistes locaux pour une séance d’information et de sensibilisation sur l’obligation légale de procéder à la déclaration des salariés conformément à la loi relative aux obligations des assujettis à la sécurité sociale. Afin de faciliter la tâche aux employeurs, la Caisse nationale d’assurance sociale a choisi d’initier un rendez-vous auquel ont pris part les journalistes. Le sous-directeur de la Cnas, Ziane Mohamed a insisté sur l’importance de la déclaration des travailleurs en expliquant les dispositions légales relatives aux obligations des assujettis à la sécurité sociale. «tout employeur est tenu d’adresser dans les trente jours qui suivent la fin de chaque année civile, à l’organisme compétent de sécurité sociale, une déclaration nominative de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues », rappelle-t-il en faisant allusion à l’article 14, précisant que l’article 16 de la même loi stipule que «tout retard dans l’application de l’article 14 entraîne une pénalité de 15% du montant des cotisations. Cette pénalité est majorée de 5% par mois de retard».

Ce n’est qu’après que les responsables de la Cnas de Béjaïa entrent directement dans le vif du sujet mettant en exergue le nouveau système moderne de déclaration de l’assiette des cotisations, l’état des mouvements des salariés ainsi que la déclaration annuelle des salariés par assuré. Il s’agit de la télédéclaration. La Cnas a mis à la disposition des employeurs une application spéciale pour s’acquitter de leurs obligations et l’envoi par Internet via le site WWW.télédéclaration.cnas.dz. Ceci après avoir récupéré le mot de passe de sécurité au niveau du service de recouvrement de l’antenne d’affiliation.

Les responsables de la Cnas de Béjaïa ont beaucoup insisté sur la sensibilisation et l’incitation des employeurs à déposer la déclaration annuelle de salaires et des salariés dans les délais. A partir de son bureau et sans avoir à se déplacer, l’employeur ou ses services ont toute la latitude de faire le dépôt via le portail de la télédéclaration (Ichtiraket.com), disponible sur le site Web de la Cnas.

Ce site est ouvert à l’ensemble des employeurs avec un mot de passe d’accès, c’est un service rapide, qui permet une déclaration à distance sans avoir à se déplacer comme cela était de coutume auprès des agences de wilaya, ouvert gratuitement 24h/ 24 et 7j/7. L‘envoi est sécurisé et garanti par accusé de réception. Les responsables de la Cnas de Béjaïa n’ont pas manqué d’arguments pour convaincre les employeurs à adhérer à ce nouveau système de télédéclaration, qui met on ne peut mieux, fin à toutes formes de bureaucratie et les files d’attente des employeurs au niveau des structures de la Cnas.

Les responsables de la Caisse d’assurance de Béjaïa ont, à la fin, appelé les employeurs à se rapprocher des structures de la caisse pour récupérer les mots de passe d’accès individuel et régulariser leurs situations respectives afin d’éviter des mesures pénalisantes, qui ne sont pas dans l’intérêt des opérateurs économiques.