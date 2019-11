L’agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) d’Alger a indemnisé, depuis le début de l’année, pour un montant supérieur à

82 millions/DA, plus de 780 assurés sociaux pour maladies professionnelles. C’est ce qu’a affirmé hier le directeur général de l’agence Cnas d’Alger, Mahfoud Idris qui intervenait en marge de la journée portes ouvertes organisée au centre de contrôle médical de Didouche Mourad (Alger) sous le slogan «Les maladies professionnelles: l’affaire de tous». Ce responsable a précisé que depuis le début de l’année, 82 477 000/DA ont été affectés à la prise en charge de l’indemnisation de 784 assurés sociaux atteints de maladies professionnelles bénéficiant d’une rente «maladie professionnelle» de plus de 10%, qui figurent parmi les 85 tableaux de cette catégorie ouvrant droit à une indemnisation. Mahfoud Idris a informé que la surdité, les maladies respiratoires comme l’asthme et les affections cutanées telles que l’eczéma ont représenté plus de 50% des maladies professionnelles recensées. «Les maladies professionnelles sont sournoises et apparaissent progressivement,» a-t-il dit, précisant que leur diagnostic prenait entre six mois et 20 ans, faute de prévention.