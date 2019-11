La prévention en matière de maladies professionnelles en Algérie, demande à être étendue. Car il faut savoir que nombreux sont les travailleurs qui ignorent leurs droits sur ce volet-là, tandis que les médecins du travail n’ont toujours pas les outils nécessaires ni même les mécanismes adéquats pour identifier les risques et par conséquent, juguler les risques d’attraper une maladie, liée aux conditions du métier.

Dans l’optique de promouvoir la prévention de ces risques, la Caisses nationale des assurances sociales (Cnas) a organisé, hier, une table ronde où elle a abordé les aspects inhérents à l’anticipation des dangers qu’encourent les travailleurs de tous les secteurs.

Le directeur de l’agence des fonctionnaires sise à Alger, Mehdi Rehal a indiqué à cette occasion que le but de cette journée d’information sur la question, est de «généraliser la campagne de sensibilisation à travers tout le pays». Celle-ci, explique-t-il contribue à apporter des explications plus détaillées aux fonctionnaires de tout bord. «Elle leur permettra, notamment d’en savoir plus sur les dangers auxquels ils font face dans leur milieu de travail», a-t-il ajouté. D’un autre côté, cette campagne de sensibilisation contribuera à renforcer les connaissances des uns et des autres dans le domaine de prévention des risques de maladies professionnelles, explique encore Mehdi Rehal. Il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que pour faire montre de sa volonté, la Cnas se prépare à organiser très prochainement, deux évènements de grande envergure sur cette même thématique, à savoir tout ce qui a trait aux maladies professionnelles, ainsi qu’aux accidents de travail. Il citera à ce titre, les deux congrès, dont l’un se tiendra durant le mois en cours et l’autre en décembre. Ces deux manifestations rassembleront différents acteurs susceptibles de donner de meilleures notions sur le volet de la prévention des maladies professionnelles. Par ailleurs, intervenant pendant la journée d’hier, sur la question de la médecine du travail et son rôle en matière d’anticipation des facteurs, pouvant causer une maladie au travailleur dans son entreprise, le professeur Akif a insisté sur le fait que la médecine du travail dans la prise en charge de ces maladies doit intrinsèquement prendre en compte tant l’aspect médical que curatif. Elle soulignera à ce propos, que la loi sanitaire établit en 1989 mentionnait déjà l’importance d’accorder au travailleur un environnement sain, afin d’anticiper une maladie quelconque.

Le professeur Akif a, par ailleurs, appelé tous les travailleurs à prendre au sérieux les visites médicales périodiques, à savoir au moins une fois par an.